Norjassa yhä viitisentoista ihmistä kateissa maanvyöryn jäljiltä – Ruotsi lähettää apuun pelastustyöntekijöitä

Fredrik Hagen

Norjassa maanvyöry iski asuinalueelle Gjerdrumissa muutaman kymmenen kilometrin päässä Oslosta.

Ruotsi lähettää pelastustyöntekijöitä Norjaan auttamaan Gjerdrumin maanvyöryn uhreja, kertoo Aftonbladet.

Lähellä pääkaupunki Osloa sijaitsevassa Gjerdrumissa tapahtui aamuyöllä maanvyöry, jonka jäljiltä on yhä kateissa noin 15 ihmistä. Joukossa on myös lapsia. Yksi ihminen on vakavasti loukkaantunut ja ainakin yhdeksän muuta lievemmin.

Norjalaislehti Verdens Gangin mukaan poliisi on saanut soittoja ihmisiltä, jotka ovat jumissa raunioissa ja tarvitsevat apua.

Muun muassa Norjan kuningas Harald on esittänyt surunvalittelunsa onnettomuuden vuoksi.

Pelastustyöntekijät etsivät kadonneita ihmisiä vaativissa sääolosuhteissa.

Päivän aikana satoja ihmisiä evakuoitiin maanvyöryn iskettyä asuinalueelle Gjerdrumissa muutaman kymmenen kilometrin päässä Oslosta. Huomattavasti enemmänkin ihmisiä saatetaan poliisin mukaan joutua evakuoimaan alueelta.

"Monet ovat nyt tuskissaan ja odottavat saavansa tietoa talostaan ja kuulevansa rakkaistaan", pääministeri Erna Solberg sanoi vieraillessaan Gjerdrumissa keskiviikkoiltapäivänä.