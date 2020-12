Kiina antoi ehdollisen hyväksynnän kotimaiselle koronarokotteelle

Kiinassa jo noin 4,5 miljoonaa ihmistä on saanut jonkin koronarokotteen, vaikka niitä ei ole vielä hyväksytty.

Ehdollinen hyväksyntä voidaan antaa, jos testaus ei ole vielä valmis normaalien käytäntöjen mukaan, mutta odotus on, että tuote on toimiva. LEHTIKUVA/AFP

Kiinalaisen Sinopharmin kehittämä koronarokote on saanut maan viranomaisilta ehdollisen hyväksynnän. Sinopharmin rokotteen on ilmoitettu olevan 79-prosenttisen tehokas covid-19-tautia vastaan. Kiinassa on kehitteillä useita muitakin rokotteita.

Kiinassa jo noin 4,5 miljoonaa ihmistä on saanut jonkin koronarokotteen, vaikka niitä ei ole vielä hyväksytty. Suurin osa rokotetuista on terveydenhoidon työntekijöitä tai ulkomaille lähteviä työntekijöitä.

Rokote on hyväksytty ehdollisesti, jotta se saataisiin nopeasti markkinoille. Ehdollinen hyväksyntä voidaan antaa, jos testaus ei ole vielä valmis normaalien käytäntöjen mukaan, mutta odotus on, että tuote on toimiva.

"Sinopharmin rokotteen tiedetyt hyödyt ovat suuremmat kuin tiedetyt ja potentiaaliset riskit", totesi Kiinan lääkehallintoviraston varajohtaja Chen Shifei.

Hyväksyntä merkitsee, että rokotetta saa alkaa antaa riskiryhmille, jotka ovat vaarassa saada taudin vakavan muodon. Tavoite on rokottaa miljoonia ennen kiinalaisen kuukalenterin mukaista uuttavuotta, joka ensi vuonna on 11. helmikuuta. Laumasuojan saavuttamisen arvioidaan vaativan, että Kiinan 1,3 miljardista asukkaasta rokotetaan ainakin 60–70 prosenttia.

Kiina on luvannut tarjota rokotetta edulliseen hintaan kehittyville maille.