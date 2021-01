Norjan maanvyöryn mahdollisten uhrien etsinnät jatkuvat, yöllä ei löytynyt mitään – kateissa edelleen yhdeksän ihmistä

Viranomaisten mukaan Gjerdrumissa Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna tapahtunut vyöry on pahin Norjassa pitkälti yli sataan vuoteen.

Gjerdrumissa sytytettiin perjantaina kynttilöitä.

Norjassa jatketaan jo neljättä päivää maanvyöryn mahdollisten uhrien etsintöjä. Etsintäaluetta on myös tarkoitus laajentaa, kertoo norjalaislehti VG.

"Tulemme ensin käyttämään sitä etenemistietä, jonka olemme jo saaneet aikaan. Tämän jälkeen laajennamme etsintäaluetta eteenpäin laskelmiemme sekä sen mukaan, mitä etsinnöissä mahdollisesti käy ilmi", selvitti poliisien edustaja Gisle Sveen lehdelle aiemmin.

Etsintäpartiot lopettivat työt pimeän ajaksi, mutta etsintöjä jatkettiin viime yönä lämpökameroilla ja lennokeilla. Etsinnöissä ei kuitenkaan löydetty mitään.

Yöllä tapahtui myös uusi, pienempi maanvyöry.

Kateissa on edelleen yhdeksän ihmistä: pariskunta ja heidän kaksivuotias tyttärensä, 54-vuotias nainen ja hänen aikuinen poikansa, äiti ja hänen 13-vuotias tyttärensä, nuori mies ja alueella sattumalta kävelyllä ollut 49-vuotias nainen, kertoo Norjan radio.

Perjantaina maanvyöryalueelta löydettiin yksi kuolonuhri.

Sairaanhoidosta etsinnöissä vastaava Björn Nuland uskoi, että vyöryn alta on edelleen mahdollista löytää ihmisiä elossa, vaikka mahdollisuudet koko ajan pienenevätkin.

"Tästä on olemassa ennakkotapauksia: esimerkiksi eläimiä on saatu pelastettua vielä pitkien aikojen kuluttua. Me yritämme pelastaa ihmisiä siihen saakka kunnes toivoa ei enää ole", hän sanoi.

Maanvyöry tapahtui Gjerdrumin kunnassa Oslon lähistöllä aikaisin keskiviikkoaamuna. Varsinainen vyöryalue on 700 metriä pitkä ja 300 metriä leveä.

Alueelta on evakuoitu ainakin satoja ihmisiä, mutta evakuointitarpeessa olevia ihmisiä arvioitiin tuoreeltaan olevan pitkälti toistatuhatta. Kymmenen ihmisen on kerrottu loukkaantuneen vyöryssä, yhden heistä vakavasti.

Norjan poliisin mukaan Gjerdrumista Nannestadiin johtava valtatie on jälleen avattu. Se ehti olla kiinni keskiviikosta saakka.