USA:n entiset puolustusministerit: Armeijan osallistaminen vaalikiistoihin vaarallista ja laitonta

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump ei ole suostunut hyväksymään vaalitappiotaan Joe Bidenille. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain entiset puolustusministerit varoittavat, että pyrkimykset osallistaa armeija presidentinvaalikiistaan veisivät maan vaarallisille ja perustuslain vastaisille vesille.

"Pyrkimykset osallistaa Yhdysvaltain asevoimat vaalikiistojen ratkaisuun veisivät meidät vaaralliselle, laittomalle ja perustuslain vastaiselle alueelle", ex-ministerit sanovat.

Lisäksi he painottavat, että pyrkimykset tuoda armeija osaksi prosessia voisivat aiheuttaa vakavia ammatillisia tai rikosoikeudellisia seurauksia tähän pyrkiville virkamiehille.

Ex-ministerit kehottavat puolustusministeriötä sitoutumaan rauhanomaiseen vallanvaihdokseen. Ministerien mukaan vaaliprosessi ja rauhanomainen vallanvaihto kuuluvat yhdysvaltalaisen demokratian tunnusmerkkeihin.

Washington Postissa julkaistun esseen ovat allekirjoittaneet kaikki elossa olevat entiset puolustusministerit, mukaan lukien kaksi väistyvän presidentin Donald Trumpin tehtävään nimittämää henkilöä, James Mattis ja Mark Esper.

Trump ei ole suostunut hyväksymään vaalitappiotaan demokraattien Joe Bidenille.

Biden voitti marraskuiset presidentinvaalit selvästi. Hän keräsi 306 valitsijaa, kun taas Trump sai taakseen vain 232. Trumpin ja hänen kannattajiensa levittämille perättömille väitteille merkittävästä vaalivilpistä ei ole löytynyt todisteita.

Esseessään ex-ministerit painottavat sitä, miten kaikki vaalituloksen haastaneet oikeustoimet on hylätty tuomioistuimissa. Lisäksi he nostavat esiin sen, että osavaltioiden kuvernöörit ovat vahvistaneet tulokset ja valitsijat ovat antaneet äänensä.

Puolustusministerien mukaan vaalituloksen kyseenalaistamisen aika on nyt ohi ja on tullut aika laskea valitsijaäänet virallisesti, niin kuin perustuslaissa on määritelty.

Lisäksi he kehottavat nykyistä puolustusministeriä Christopher Milleriä ja kaikkia puolustusministeriön virkamiehiä helpottamaan "täysin, yhteistyössä ja läpinäkyvästi" vallansiirtoa maan seuraavalle presidentille Joe Bidenille.

Ministerit nostavat esiin myös maan tilastohistorian puhtoisuuden. Heidän mukaansa valta on vaihtunut rauhanomaisesti aina vuodesta 1860 lähtien.

"Tämän vuoden ei tulisi olla poikkeus", he kirjoittavat.

Uutiskanava CNN:n Jake Tapper painottaa Twitterissä, ettei Mattisin ja Esperin tai Donald Rumsfeldin, Robert Gatesin ja Dick Cheneyn mukana olo ole lainkaan mitätön asia.

Rumsfeld, Gates ja Cheney ovat kaikki toimineet muun muassa maan entisen presidentin George W. Bushin hallinnossa. Rumsfeld toimi Bushin hallinnon aikana puolustusministerinä, kuten myös hänen seuraajansa Gates.

Puolustusministerinä Bushin isän George H. W. Bushin hallinnossa 1980–1990-lukujen taitteessa toiminut Cheney puolestaan oli varapresidenttinä nuoremman Bushin valtakaudella.

Tapperin mainitseman viisikon lisäksi esseen ovat allekirjoittaneet demokraattihallinnoissa toimineet Ashton Carter, Leon Panetta, William Perry, William Cohen ja Chuck Hagel. Näistä Cohen ja Hagel ovat republikaaneja mutta toimivat demokraattipresidenttien ministereinä.