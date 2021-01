Tutkija laittaa republikaanien tappion Georgiassa Trumpin syyksi – "Monet etelän konservatiiveista eivät oikein tällaisesta näytöksestä pidä"

Republikaanit saattavat nyt maksaa kovaa poliittista hintaa Trumpin toimista, sillä senaatin hallinta on Georgian tulosten myötä siirtymässä demokraateille. Lehtikuva/AFP

Republikaanien tappio Georgian osavaltion tärkeissä senaatinvaaleissa on melko varmasti seurausta presidentti Donald Trumpin toiminnasta, arvioi väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta.

Uutiskanavat ovat jo julistaneet demokraatti Raphael Warnockin voittajaksi toisessa senaattikisassa, ja demokraatti Jon Ossoff näyttää olevan vahvasti matkalla kohti voittoa istuvasta republikaanisenaattori David Perduesta.

Presidentti Trump on käyttänyt presidentinvaalien jälkeiset kaksi kuukautta vaalitulosten kiistämiseen ja niitä vastaan taistelemiseen. Hänen hampaissaan ovat olleet yhtenään myös niukasti häviämänsä Georgian johtavat republikaanit, joilta hän on vaatinut tukea taistelussaan vaalitulosten muuttamiseksi.

Republikaanit saattavat nyt maksaa kovaa poliittista hintaa Trumpin toimista, sillä senaatin hallinta on Georgian tulosten myötä siirtymässä demokraateille.

"Kyllä tämä vaalitappio melko varmasti oli hänen vaikutustaan. Monet Georgian republikaaneista ovat perinteisiä etelän konservatiiveja, jotka eivät oikein tällaisesta näytöksestä pidä. Se miten presidentti on hyökännyt vaaliviranomaisia kohtaan, ei heidän mielestään sovi etelän herrasmiehelle. Kyllä sillä on ollut oma vaikutuksensa siihen, että republikaanit eivät ole lähteneet äänestämään tai ovat saattaneet äänestää demokraattiehdokkaita", Kokko sanoo.

"Jotain sellaista siinä on täytynyt tapahtua, jos ajattelee Ossoffin ja Perduen välistä taistelua."

Ossoffin todennäköinen voitto Perduesta on Kokon mukaan pieni yllätys, Warnockin voitto Kelly Loefflerista oli etukäteen arvioituna todennäköisempi.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella marraskuussa Perdue sai lähes 90 000 ääntä enemmän kuin Ossoff. Nyt tulossa näyttää olevan yli 100 000 äänen heilahdus demokraattien suuntaan.

"Osa Trumpin ydinkannattajista on myös saattanut passivoitua. Kun presidentti on koko ajan puhunut, että vaalivilppiä on tapahtunut ja vaalijärjestelmään ei voi luottaa, miksi he lähtisivät äänestämään."

Republikaanit joutuvatkin nyt miettimään, oliko täydellinen uskollisuus Trumpille kannattava valinta.

"Siellä on ehkä aika iso pohtimisen paikka republikaaneilla, että kannattaako tätä Trumpin linjaa jatkaa. Se nyt on johtanut siihen, että he ovat menettäneet Valkoisen talon lisäksi myös senaatin", Kokko sanoo.

Trumpin aloittaessa presidenttinä neljä vuotta sitten puolueella oli hallussaan Valkoisen talon lisäksi sekä senaatti että edustajainhuone. Nyt demokraatit ovat saamassa haltuunsa koko "värisuoran" seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Kokon mukaan senaatin enemmistö helpottaa huomattavasti presidentti Joe Bidenin virkanimitysten läpisaamista ja agendan ajamista.

"Vaikka olisihan hän kyllä sillä republikaanienemmistölläkin tullut toimeen, jos siellä olisi ollut vain se yhden paikan enemmistö. Mutta tämä helpottaa kyllä huomattavasti."

Senaatissa on vasta kolmatta kertaa Yhdysvaltain historiassa 50–50-tasatilanne puolueiden välillä. Varapresidentti Kamala Harrisin äänen takaama demokraattien enemmistö on sen verran niukka, että mitään kovin laajamittaisia lakiuudistuksia Bidenin hallinto tuskin lähtee tekemään.

"Varmasti kannattaa tarkkaan harkita, mistä aloittaa. Sitä terveydenhuoltouudistusta ei kannata alkaa työntää republikaanien kurkusta alas. Ehkä tämä koronan elpymispaketti ja infrastruktuurihankkeet julkisella rahalla ovat sellaisia, joista on hyvä aloittaa."

Moni demokraatti huokaa helpotuksesta erityisesti sen takia, että republikaanien tappion myötä Mitch McConnell joutuu pois senaatin enemmistöjohtajan paikalta ja enemmistöjohtajaksi nousee todennäköisesti nykyinen vähemmistöjohtaja Chuck Schumer.

McConnell on toiminut enemmistöjohtajana vuodesta 2015 ja on hyödyntänyt asemansa maksimaalisesti blokkaamalla kaikki demokraattien aloitteet ja runnomalla läpi presidentti Trumpin tuomarinimitykset.

"Toisaalta hän on ehkä jo elämäntyönsä saanut täytettyä, kun hän on saanut aikaan sen, että korkein oikeus ja liittovaltion alemmat tuomioistuimet on miehitetty konservatiivisilla tuomareilla."