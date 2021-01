Kaaos Capitolilla - mielenosoittajat tunkeutuivat kongressirakennukseen Washingtonissa

Aluksi mielenosoittajat olivat Trump-kyltteineen ja lippuineen rakennuksen edustalla ja portailla, mutta syystä tai toisesta he onnistuivat pääsemään rakennukseen sisälle. LEHTIKUVA/AFP

Kongressin rutiininomaiseksi tarkoitettu istunto sai keskiviikkoiltana Suomen aikaa väkivaltaisia käänteitä, kun Capitolin ulkopuolelle kokoontuneet presidentti Donald Trumpin kannattajat pääsivät rakennukseen sisälle.

Aluksi mielenosoittajat olivat Trump-kyltteineen ja lippuineen rakennuksen edustalla ja portailla, mutta syystä tai toisesta he onnistuivat pääsemään rakennukseen sisälle. Osa rikkoi tunkeutuessaan ikkunoita.

Yksi mielenosoittaja pääsi kongressirakennuksen istuntosalin puhemiehen paikalle saakka kertomaan viestiään. Paikalla oli vielä hetkeä aikaisemmin ollut väistyvä varapresidentti Mike Pence johtamassa puhetta. Istunnossa oli määrä vahvistaa muodollisesti tulevan presidentin Joe Bidenin valinta, joskin jo etukäteen oli tiedossa, että istunnosta tulee pitkä, sillä osa republikaaneista aikoi vastustaa Bidenin valintaa ja pitkittää tilaisuutta.

Kongressiedustajat ja senaattorit evakuoitiin ja heitä kehotettiin käyttämään kaasunaamareita, sillä rakennuksessa oli kyynelkaasua.

Edustajainhuoneen demokraattijäsen Dean Phillips tviittasi: Meidän on käsketty suojautua ja ottamaan kaasunaamarit valmiiksi. Tämä on mieletöntä.

Edustajainhuoneen demokraattijäsen Elaine Luria puolestaan sanoi Twitterissä, että hän oli evakuoitunut toimistostaan, koska ulkopuolella oli kerrottu olevan putkipommi.

"Presidentin kannattajat yrittävät pakolla tulla kongressirakennukseen. Voin kuulla laukausten ääniä", hän kirjoitti.

Uutiskanava CNN on kertonut, että yksi nainen on haavoittunut vakavasti, kun häntä ammuttiin rintaan kongressirakennuksen alueella. Uutiskanava perustaa tietonsa kahteen eri lähteeseen, joiden mukaan nainen on kriittisessä tilassa.

Mielenosoituksissa Washingtonissa on loukkaantunut myös useita poliiseja ja ainakin yksi poliisi on kuljetettu sairaalaan.

Yhdysvaltain kansalliskaartin sotilaat on kutsuttu apuun lopettamaan mielenosoittajien riehunta kongressissa. Asia on vahvistettu Valkoisesta talosta, kertovat amerikkalaismediat. Myös naapuriosavaltiot Virginia ja Maryland kertovat lähettävänsä kansalliskaartiaan pääkaupunkiin.

Aiemmin uutisoitiin, että puolustusministeriö olisi kieltäytynyt Washingtonin poliisin esittämästä virka-apupyynnöstä.

Trump yritti rauhoitella kannattajiaan Twitterissä pyytämällä kaikkia kongressirakennuksessa olevia rauhallisuuteen.

"Ei väkivaltaa. Muistakaa, että olemme lain ja järjestyksen puolue. Kunnioittakaa lakia ja urheita miehiä ja naisia sinisissä (poliiseja). Pysykää rauhallisina."

Tätä ennen Trump oli Twitterissä sättinyt varapresidentti Penceä, jolla ei Trumpin mukaan ollut rohkeutta tehdä sitä, mitä olisi pitänyt valtion ja perustuslain suojelemiseksi.

Pence oli julkaissut aiemmin lausunnon, jossa hän sanoi, ettei asetu estämään Bidenin vaalivoiton vahvistamista.

"Perustuslaki estää minua yksipuolisesti määräämästä, mitkä valitsijaäänet lasketaan ja mitä ei lasketa", Pence sanoi lausunnossaan, joka julkaistiin, kun kongressi aloitti istuntonsa.

Hän sanoi jakavansa miljoonien amerikkalaisten huolen vaalien rehellisyydestä, mutta viittasi perustuslakiin.

"Neljä vuotta sitten vannoin perheeni ympäröimänä tukevani ja puolustavani perustuslakia, joka päättyy sanoihin "So Help me God" (Jumala minua auttakoon)."

"Tänään tahdon vakuuttaa Yhdysvaltain kansalle, että pidän heille antamani valan ja valan, jonka annoin kaikkivaltiaalle Jumalalle", hän lisäsi.