Jääkiekkopomo Fasel ja Valko-Venäjän Lukashenka tapasivat halausten merkeissä – Kummola: Fasel kertoo IIHF:lle tapaamisensa tuloksista myöhään tiistaina

IIHF-pomo Faselin ja itsevaltaisen Lukashenkan tapaamista ehdittiin hetimiten arvostella, muun muassa Valko-Venäjän opposition puolelta. Tapaaminen alkoi lämpimällä halauksella kahden koronatartunnan läpikäyneen miehen välillä. LEHTIKUVA/AFP

Jääkiekon miesten MM-kisojen pelipaikka on puhuttanut paljon viime kuukausina toisen kisaisännän Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteen takia. Kansainväliseltä jääkiekkoliitolta IIHF:ltä on vaadittu isännyyden viemistä Valko-Venäjältä, mutta liitto on lykännyt asian päättämistä. Kisat on määrä pelata touko-kesäkuussa.

IIHF:n puheenjohtaja Rene Faselin piti matkata Valko-Venäjälle keskustelemaan tilanteesta jo joulukuussa, mutta Faselin koronavirustartunta esti reissun. Nyt sveitsiläinen kiekkopomo kuitenkin pääsi Minskiin, ja hän toisteli tutuksi tullutta kommenttiaan, ettei "urheilua ja politiikkaa pidä sekoittaa".

"Kun Valko-Venäjällä alkoivat ongelmat, meille tuli paljon painetta. Meillä on kuitenkin selkeä ajatus: emme halua sekoittaa urheilua ja politiikkaa. Ja urheilun olisi yhdistettävä ihmisiä, ei erottaa heitä", Fasel sanoi Valko-Venäjän uutistoimiston mukaan.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka puolestaan uhoaa, että maa on valmis järjestämään kisat. Pallo asiassa on hänen mukaansa IIHF:llä, jonka Lukashenka toivoo "pystyvän vastustamaan epäreilua painetta".

"Jos IIHF pystyy vastustamaan epäreilua painetta, se tarkoittaa että me järjestämme kisat. Jos (toinen kisaisäntä) Latvia kieltäytyy isännyydestä, kisat pidetään Valko-Venäjällä. Ja ne ovat kautta aikain parhaat kisat. Ja jos IIHF ei kestä tiettyjen poliittisten piirien painetta, silloin ei kisoja ole Valko-Venäjällä. Kaikki riippuu teistä (IIHF:stä)", Lukashenka julisti.

"Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että urheilun pitäisi yhdistää ihmisiä, ei erottaa, ja sen pitäisi pysyä politiikasta erillään niin pitkälle kuin mahdollista. Tämän mukaan toimimme", Lukashenka totesi vielä Faselille.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja kommentoi kitkerästi IIHF-pomon ja itsevaltaisen Lukashenkan tapaamista, joka alkoi lämpimällä halauksella kahden koronatartunnan läpikäyneen miehen välillä.

"Fasel kättelee ja halailee diktaattoria. Kun mennään muutama kilometri sivummalle, ihmisiä pidetään vankina epäinhimillisissä oloissa poliittisina vankeina", Tsihanouskaja tviittasi.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoo, että Fasel selvittää Minskin keskusteluita liiton hallituksen kokouksessa myöhään tiistaina. Takarajan MM-päätökselle Kummola arvelee olevan 27. tammikuuta, jolloin hallituksella on jälleen kokous.

Kummolalla on selkeä näkemys MM-jääkiekosta Valko-Venäjällä.

"Sanoin jo syyskuun alussa, että sinne ei pitäisi mennä. Mielipide on edelleen sama ja vain vahvistunut", Kummola painotti STT:lle maanantaina.

"Niille, jotka sanovat ettei urheilua ja politiikkaa pidä sekoittaa, voi sanoa, että se varmaan pitää paikkansa. Mutta kuka niitä on sotkenut enemmän kuin Lukashenka? Valko-Venäjällä urheilu ja politiikka on sama asia, ainakin jääkiekon osalta. Ja se on harmillinen asia meidän kannalta", pitkän linjan IIHF-vaikuttaja totesi.