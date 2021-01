Trump vierailee Texasissa ja tutustuu muun muassa rajamuuriin

Kyseessä on presidentti Trumpin ensimmäinen julkinen esiintyminen sen jälkeen, kun hän yllytti puheessaan keskiviikkona kannattajiaan marssimaan kongressille

Presidentti Donald Trump puhui muurin puolesta kaksi vuotta sitten Texasissa. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä tänään illalla Suomen aikaa vierailla Texasissa. Presidentti aikoo muun muassa tutustua Alamossa Meksikon raja-alueelle rakennettuun muurirakennelmaan, jota Trump on toistuvasti pitänyt esillä presidenttikautensa keskeisenä saavutuksena, kertoo uutiskanava CNN.

Aita- ja muurirakennelmaa on valmiina noin 730 kilometriä. Valtaosa muurista on rakennettu korvaamaan vanhoja ränsistyneitä aitoja ja esteitä. Muuriin on käytetty tammikuun 2017 jälkeen rahaa noin 15 miljardia dollaria (runsaat 12,3 miljardia euroa).

Trump vakuutti vaalikampanjassaan, että panee Meksikon maksamaan muurin, mutta lopulta rahat otettiin budjetin eri momenteilta.

Trumpin hallinto on niin ikään myöntänyt jo rakennussopimuksia myös tuleville muurin osille ja jopa sellaisille maille, jotka ovat edelleen yksityisten omistuksessa. Tällä pyritään vaikeuttamaan tulevan presidentin Joe Bidenin hallinnon aikeita lopettaa muurin rakennustyöt.

Kyseessä on Trumpin ensimmäinen julkinen esiintyminen sen jälkeen, kun hän yllytti puheessaan keskiviikkona kannattajiaan marssimaan kongressille. Marssin seurauksena oli mellakka, jossa tunkeuduttiin kongressiin.

Läheisen McAllenin kaupungin pormestari Jim Darling myönsi, että jännitteet ovat korkealla.

"Toivon, että mahdolliset protestit presidentin puolesta tai häntä vastaan pysyvät rauhanomaisina ja lainvalvojiamme kunnioitetaan", Darling sanoi.

Uutiskanava Fox Newsin mukaan Trump on myöntänyt olevansa osittain syypää kongressitalon tapahtumiin.

Foxin lähteiden mukaan Trump oli ottanut asian esille keskustelussa edustajainhuoneen republikaanisen vähemmistöjohtajan Kevin McCarthyn kanssa.

Kaksi erillistä lähdettä on kertonut Foxille McCarthyn välittäneen Trumpin näkemyksen edustajainhuoneen republikaanien kesken maanantaina käydyssä puhelinkokouksessa. Puhelun yhteydessä McCarthy oli ollut yhtä mieltä siitä, että Trump on ainakin osittain vastuussa kongressitalon valtausyrityksestä.

Trumpin kannattajien keskiviikkoisen mellakoinnin aikana kuoli viisi ihmistä, joista yksi oli kongressin poliisi.