Kiinan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna vain 2,3 prosenttia – kasvu hitainta vuosikymmeniin

Kiinassa maan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,3 prosentin verran, kertoo maan tilastokeskus.

Kasvu oli hitainta sitten 1970-luvun, jolloin Kiina toteutti useita talousuudistuksia. Vielä vuonna 2019 Kiinan talous kasvoi 6,1 prosenttia, joka sekin oli tosin hitainta kasvua vuosikymmeniin.

Talouskasvua leikkasi muun muassa alhainen kotimainen kulutus. Vähittäiskauppa laski 3,9 prosenttia viime vuonna.

Kiinan tilastokeskus varoitti jo ennen lukuja, että koronaviruspandemialla oli suuri vaikutus maan talouteen. Myös kansainväliseen kauppaan liittyneiden jännitteiden arvioidaan vaikuttaneen talouskasvuun.

Kiinan Wuhania on pidetty koronaviruspandemian alkupisteenä. Pandemia käynnistyi reilu vuosi sitten.

Kiinan on arvioitu kuitenkin olevan harvoja maita, jotka selvisivät koronaviruspandemiasta kasvavan talouden maana. Maailman merkittävistä talouksista se voi olla jopa ainoa, joka selviää viime vuodesta plussalukemilla.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kiina onnistui saamaan bruttokansantuotteensa nousuun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin talouskasvu nousi pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Aasiassa Shanghain ja Hongkongin pörssit kipusivat nousuun Kiinan talouslukujen julkaisun jälkeen. Shanghai Composite -indeksi päätyi 0,8 prosentin nousuun ja Hongkongin pörssissä Hang Seng -indeksi prosentin nousuun.

Moni Aasian pörsseistä kuitenkin laski maanantaina. Muun muassa Tokion, Sydneyn, Soulin ja Singaporen pörssit olivat laskukiidossa.

Taustalla on Yhdysvaltain poliittisen tilanteen epävarmuus.

Pörssien katse on nyt kääntynyt presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisiin. Biden on luvannut taloudelle massiivisen elvytyssuunnitelman, mutta paketin on ensin läpäistävä kongressi. Samanaikaisesti Yhdysvaltain poliittisten jännitteiden on pelätty häiritsevän paketin hyväksyntää, mikä on nostanut sijoittajien huolta.