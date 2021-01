Navalnyin vaimo otettu kiinni Moskovan mielenosoituksessa – median mukaan protesteja jo hajotettu Venäjällä, satoja ihmisiä otettu kiinni

Yhteensä poliisi on ottanut kiinni jo yli 800 ihmistä ympäri maata pidetyissä mielenosoituksissa.

Protesteja Aleksei Navalnyin puolesta on järjestetty muun muassa Vladivostokissa Venäjän Kaukoidässä.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vaimo Julija Navalnaja on otettu kiinni Moskovassa pidetyssä mielenosoituksessa.

Navalnaja kertoo asiasta Instagram-tilillään, jonne hän jakoi kuvan itsestään poliisiautossa.

Yhteensä poliisi on ottanut kiinni jo yli 800 ihmistä ympäri maata pidetyissä mielenosoituksissa, kertoo demokratia-aktivistien ylläpitämä OVD Info.

Poliisi on tänään ja aiemmin tällä viikolla ottanut kiinni monia Navalnyin tukijoita, muun muassa tämän lehdistöedustajia.

Esimerkiksi Navalnyin Moskovan-toimiston johtajiin kuuluva Oleg Stepanov kertoi Telegram-kanavallaan, että hänet on tänään otettu kiinni asunnollaan vain muutama tunti ennen protestien alkua.

Navalnyin tukiprotesteja on järjestetty tänään ympäri Venäjää. Moskovan lisäksi protesteja on järjestetty muun muassa Pietarissa, Venäjän Kaukoidässä ja Siperiassa. Mielenosoittajien määräksi on arvioitu yhteensä ainakin 20 000.

Mielenosoittajat ovat kantaneet muun muassa kylttejä varustettuna "Venäjä tulee olemaan vapaa" -tekstillä. Osa on heitellyt poliisia lumipalloilla, mihin poliisi on vastannut pamputtamalla mielensoittajia, kertoo uutistoimisto AFP.

Osa mielenosoittajista on ottanut mukaansa myös vessaharjoja. Vessaharja on symboli Navalnyin aiemmin tällä viikolla julkaisemalle videolle, jossa esiteltiin presidentti Vladimir Putinin väitettyä ökyasuntoa. Asunnossa oli muun muassa esillä lähes 680 euron hintainen vessaharja, kertoo Moscow Times.

Siperian Jakutskissa taas hyytävä kylmyyskään ei häirinnyt mielenosoittajia, jotka uhmasivat 50 asteen pakkasia marssimalla Navalnyin puolesta.

Navalnyi otettiin kiinni viime sunnuntaina, kun hän palasi Venäjälle oltuaan sairaalahoidossa Saksassa myrkytysyrityksen jälkeen.

Hänet tuomittiin pidettäväksi vangittuna 30 päivän ajan.

Poliisi ilmoitti jo etukäteen, että luvatta järjestetyt julkiset tilaisuudet katsottaisiin uhkaksi yleistä järjestystä kohtaan.

Navalnyi itse on kehottanut kansalaisia lähtemään kaduilla protestoimaan. Hän kiitti eilen mielenosoittajia julkaisemassaan videoviestissä.

"Tiedän, että vankilasellini seinien ulkopuolella on paljon hyviä ihmisiä ja apua on luvassa", hän sanoi.

Kiinnioton jälkeen useiden eri maiden, myös Suomen, päättäjät ovat vaatineet Navalnyin vapauttamista pikaisesti. Samoin ulkovallat ovat vaatineet Venäjältä murhayrityksen avointa ja perusteellista tutkintaa. Navalnyi on syyttänyt myrkytyksestä Venäjän turvallisuuspalvelua ja presidentti Putinia.

Myös tutkivan journalismin ryhmän Bellingcatin mukaan myrkytyksen takana oli Venäjän turvallisuuspalvelu FSB.

Navalnyi on erikoistunut muun muassa korruption vastaiseen taisteluun Venäjällä ja presidentti Putinin vastustamiseen.

Tällä viikolla Navalnyi julkaisi "Putinin palatsi" -nimisen videon, jossa hän esitteli Putinin ökytaloksi väitettyä hulppeaa rakennusta. Videon mukaan asunnon sisältä löytyvät muun muassa kasino, teatteri, vesipiippu-lounge ja tankotanssin esittämiseen tarkoitettu lava.

Presidentin edustajat ovat kiistäneet, että talo olisi Putinin omistama.