Lumimyrsky rymisteli yli Yhdysvaltojen itärannikon – paikoin satoi puoli metriä lunta

New Yorkissa laskettiin maanantaina mäkeä. Lehtikuva/AFP

Voimakas lumimyrsky on iskenyt Yhdysvaltojen itärannikolle ja sekoittanut sekä liikenteen että koronarokotusten jakoa. Paikoin Pennsylvanian ja New Jerseyn osavaltioissa on satanut jopa puoli metriä lunta.

New Yorkissa ja New Jerseyssä julistettiin hätätila ja suositeltiin välttämään matkustamista. Koulut suljettiin keskiviikkoon asti, ja koronarokotteiden jakelu keskeytettiin. New Yorkin metron maanpäällisten osien liikenne pysäytettiin tiistai-iltapäivään asti, ja satoja lentoja New Yorkin, Bostonin, Philadelphian ja Washingtonin lentokentille peruttiin.

Myrskyyn eksynyt muistisairas iäkäs nainen löydettiin paleltuneena Pennsylvaniassa. Samassa osavaltiossa lumenraivauksesta syntynyt naapuririita muuttui veriteoiksi. Lumen siirtelystä suuttunut mies ampui naapurissa asuneen pariskunnan ja lopulta itsensä, kun poliisi saapui paikalle ottamaan hänet kiinni.