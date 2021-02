Australiassa kymmeniä koteja tuhoutunut Perthin lähistöllä syttyneessä maastopalossa

Kaupungissa on juuri määrätty ulkonaliikkumiskielto koronatartuntojen estämiseksi.

Palo roihusi Länsi-Australian Perthin tienoilla tiistaina. LEHTIKUVA / AFP

Australiassa länsiosassa kymmeniä koteja on tuhoutunut Perthin lähistöllä syttyneen maastopalon vuoksi.

Viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että ainakin noin 70 kotia on tuhoutunut. Viranomaiset ovat käskeneet asukkaita jättämään kaupungin koronasulun huomiotta ja evakuoitumaan alueilta, joita palo uhkaa.

Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä ei ollut vielä tiedossa, että kukaan olisi kuollut tai loukkaantunut vakavasti maastopalojen vuoksi.

Sammutustöitä ja evakuointeja hankaloittaa se, että kaupungissa on juuri määrätty ulkonaliikkumiskielto koronatartuntojen estämiseksi. Kahden miljoonan asukkaan kaupunki lähialueineen pantiin kiinni, koska karanteenihotellin turvamiehellä todettiin koronaviruksen brittimuunnoksen aiheuttama tartunta.

Useita hätätilavaroituksia on annettu ja tilanteen uskotaan pahentuvan myöhemmin keskiviikkona. Kovien tuulenpuuskien uskotaan lietsovan lieskoja.

Liekit ovat kylväneet tuhoa Perth Hillsin alueella ja ovat olleet matkalla kohti tiheämmin asutettuja alueita. Maastopalon edetessä kohti länttä ja asutusta palopäällikkö Darren Klemm kehotti asukkaita toimimaan nopeasti ja pakenemaan mahdollisesti henkeäkin uhkaavia liekkejä.

Klemmin mukaan pelastuslaitos ei halua, että asukkaat jahkailevat sen kanssa, tulisiko heidän evakuoitua vai ei.

"Eli evakuointi ohittaa kaikki karanteenivaatimukset, joita ihmisillä voi olla", hän sanoi.

Sadat ihmiset ovat paenneet alueelta maastopalon saatua alkunsa maanantaina. Monet ovat yöpyneet evakuointikeskuksissa ja viranomaiset ovat osoittaneet helpotusta siitä, ettei kukaan ole tiettävästi menettänyt henkeään palon vuoksi.

Palo roihuaa noin 30 kilometrin päässä Perthistä, levittäen kaupungin keskustaan savua ja tuhkaa. Pelastustoimen mukaan palo on levinnyt noin 7 000 hehtaarin laajuiseksi.

Sammuttajat työskentelevät vaikeissa oloissa, sillä aluetta paahtaa parhaillaan kova helle. Keskiviikkona elohopean uskotaan nousevan korkeimmillaan 35 lämpöasteeseen. Myöhemmin viikolla alueelle ennustetaan saapuvan sateita ja alempia lämpötiloja myrskyn saapumisen myötä.

Klemm varoitti keskiviikkona, että tulipalon kanssa on vielä paljon savottaa. Sammutustöissä on ollut yli 200 ihmistä ja urakkaa on avustettu myös sammutuslentokoneilla.

Vuosi sitten Australia kärsi ennätysmäisen laajoista maastopaloista, jotka kylvivät tuhoa enimmäkseen maan kaakkoisosissa, Uuden Etelä-Walesin ja Victorian osavaltioissa.