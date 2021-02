Lääkejätti Johnson & Johnson hakee koronarokotteelleen hyväksyntää Yhdysvalloissa

Janssen Biotech on hakenut hyväksyntää tutkimusvaiheessa olevalle rokotteelle, jota tarvitaan yksi annos.

Yhdysvalloissa lääkejätti Johnson & Johnson hakee maan terveysviranomaisilta hyväksyntää koronavirusrokotteelleen. Yhtiö jätti torstaina hakemuksen rokotteen hyväksymisestä hätätilakäyttöön.

Yhdysvallat on toistaiseksi hyväksynyt kahden rokotteen hätätilakäytön. Yhtä niistä valmistaa Moderna, toista puolestaan Pfizer ja Biontech.

Johnson & Johnsonin mukaan sen tytäryhtiö Janssen Biotech on hakenut hyväksyntää tutkimusvaiheessa olevalle rokotteelle, jota tarvitaan yksi annos, uutistoimisto AFP kertoo.

Yhden annoksen riittämisen lisäksi uuteen rokotteeseen kohdistuu suuria odotuksia siksi, että sitä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa, AFP kuvailee. Tämän arvioidaan helpottavan rokotteen jakelua verrattuna esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin rokotteeseen, jonka on kerrottu vaativan 70 miinusasteen säilytyslämpötilaa.

Hyväksymisprosessin arvioidaan kestävän viikkoja. Yhtiö on kertonut voivansa toimittaa Yhdysvalloissa noin sata miljoonaa rokoteannosta kesäkuun loppuun mennessä, mikäli hyväksyntä saadaan.

Yhdysvalloissa lähes 28 miljoonaa ihmistä on saanut vähintään yhden annoksen rokotetta, maan tautikeskus CDC kertoi torstaina. Täydet kaksi annosta on saanut noin 6,9 miljoonaa ihmistä. Yhdysvaltojen väkiluku on noin 328 miljoonaa.

EU:ssa on toistaiseksi hyväksytty käyttöön kolme koronavirusrokotetta. Myyntiluvan ovat saaneet Modernan, AstraZenecan sekä Biontechin ja Pfizerin rokotteet.

Johnson & Johnson kertoi viime viikolla saaneensa tuloksia lääketutkimuksen kliinisestä vaiheesta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 44 000 ihmistä kahdeksassa eri maassa.

Yhtiön mukaan rokotteen teho oli tutkimuksessa noin 66 prosentin luokkaa. Koronaviruksen aiheuttaman taudin vakavia muotoja lääke esti 85-prosenttisesti, AFP kertoo.

Rokotteen tehon todettiin kuitenkin olleen suurempi Yhdysvalloissa kuin Etelä-Afrikassa, jossa koronaviruksen uudempi muunnos on tullut vallitsevaksi. Eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen on todettu olevan aiempaa tarttuvampi.

Asiantuntija-arvioiden mukaan on mahdollista, että nykyiset rokotteet osoittautuvat tehottomiksi tulevaisuudessa kehittyviä virusmuunnoksia vastaan, AFP kirjoittaa. Tämän vuoksi rokotuksia olisi syytä nopeuttaa.

Kansainvälinen Punainen Risti kertoi torstaina kampanjasta, jonka tarkoituksena on saada 500 miljoonaa rokoteannosta maailman köyhimpien maiden ihmisille. Järjestön pääsihteerin Jagan Chapagainin mukaan rokotteiden epätasainen jakautuminen voi pidentää pandemian kestoa entisestään.

Uutistoimisto AFP:n mukaan rokoteannoksia on maailmanlaajuisesti jaettu tähän mennessä noin 115 miljoonaa, suurin osa niistä rikkaisiin maihin.

Pandemian aikana maailmassa on todettu jo lähes 105 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Viruksen seurauksena on kuollut lähes 2,3 miljoonaa ihmistä.

Määrällisesti eniten tartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa.

