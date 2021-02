Katalonian itsenäisyysliike uhkaa kuihtua riitelyyn, väsymykseen ja tavoitteiden junnaamiseen paikallaan

Katalonialaiset äänestävät sunnuntaina aluevaaleissa, jotka saattavat lopullisesti ratkaista, millä konseptilla itsenäisyyttä lähdetään tavoittelemaan vai lähdetäänkö enää millään. LEHTIKUVA/AFP

Jo pitkälle toista vuotta mielenosoittajat ovat joka päivä tukkineet liikenteen toviksi yhdellä Barcelonan keskeisistä kaduista, Avenida Meridianalla, tai katalaaniksi Avinguda Meridianalla.

Se, miksi katua kutsutaan, on mielenosoittajille hyvin tärkeää. Paikalle saapuneet haluavat, että Kataloniasta tulisi itsenäinen valtio, jonka virallinen kieli olisi katalaani.

Kun mielenilmaukset katalaanijohtajien kapinoinnista saamien vankilatuomioiden jälkeen alkoivat toissa vuoden lokakuussa, paikalla oli joka ilta tuhansittain ihmisiä. Nyt jäljellä on enää rippeet, parisenkymmentä ihmistä.

Seitsemänkymppinen Amadeu Pallister on paikalla, kuten on omien sanojensa mukaan ollut joka päivä. Se, että niin monet muut eivät enää ole, johtuu hänen mukaansa yksinkertaisesti siitä, että ihmiset ovat pettyneet, koska mitään ei ole tapahtunut.

"Jotkut poliitikot ovat valmiita vuoropuheluun keskushallinnon kanssa, mutta mehän jo tiedämme, mitä sieltä on luvassa: pelkkää sortoa. Itsenäisyys on ainoa ratkaisu", Pallister puuskahtaa uutistoimisto AFP:lle.

Katalonialaiset äänestävät sunnuntaina aluevaaleissa, jotka saattavat lopullisesti ratkaista, millä konseptilla itsenäisyyttä lähdetään tavoittelemaan vai lähdetäänkö enää millään.

Katalonian aluehallinto olisi halunnut, että vaalit olisi siirretty koronapandemian vuoksi toukokuulle. Katalonian korkein oikeus kumosi kuitenkin taannoin aluehallinnon päätöksen vaalien siirtämisestä ja määräsi, että vaalit on pidettävä alkuperäisenä ajankohtana.

Suivaantunut aluehallinnon edustaja kommentoi päätöstä El Pais -lehdelle sanomalla, että katalaanit on nyt pakotettu valitsemaan, kumpi on tärkeämpää: terveys vai äänioikeuden käyttäminen.

Espanjan keskushallinnon mukaan aluehallintoa ei huolettanut niinkään katalonialaisten terveys kuin Espanjaa hallitsevien sosialistien (PSOE) menestys mielipidemittauksissa.

Sosialistien menestystä on avittanut se, että heidän tarjokkaansa maakunnan johtoon on entinen terveysministeri Salvador Illa, jonka kasvot ovat jääneet ihmisten mieliin lähes päivittäisistä koronatiedotustilaisuuksista.

Katalonian itsenäisyysliikettä heikentää se, että se on sisäisesti hajalla.

Jyrkempää suhtautumista keskushallintoon ajaa Katalonian entisen aluejohtajan Carles Puigdemontin perustama Yhdessä Katalonian puolesta (Junts per Catalunya, JxCat) -puolue.

Puigdemontin entisen kakkosmiehen Oriol Junquerasin johtama Katalonian tasavaltalaisvasemmistolaisten puolue (Esquerra Republicana, ERC) taas on valmis neuvotteluihin ja kompromisseihin maakunnan aseman muuttamiseksi.

Katalonian itsenäisyyshankkeen nykyinen tila näkyy puolueiden nokkamiehissä. Puigdemont on edelleen Belgiassa maanpaossa ja Junqueras vankilassa. Tosin Junquerasin ja kahdeksan muun separatistijohtajan kapinoinnista saamia pitkiä vankilatuomioita rukattiin taannoin niin, että he käyvät vankilassa viikollakin lähinnä nukkumassa ja saavat viettää viikonloput kokonaan vaalikampanjoimassa.

Mielipidemittausten mukaan sosialistit voittavat vaalit, mutta eivät pysty yksin muodostamaan hallitusta. Samoin kävi vuoden 2017 vaaleissa voittaneelle keskustaoikeistolaiselle Ciudadanos-puolueelle, joka ei saanut hallitusta kokoon. Sen muodostivat lopulta JxCat, ERC ja kapitalismia vastustava CUP-pienpuolue.

"ERC on kuninkaantekijä. Sillä on kaikki kortit. Heillä on vaihtoehtoja", vakuutti politiikan tutkija Josep Ramoneda AFP:n haastattelussa.

ERC voi muodostaa vasemmistohallituksen yhdessä sosialistien ja vasemmistolaisen Podemos-puolueen kanssa. Se on tehnyt yhteistyötä sosialistien kanssa jo valtakunnan politiikassa, joten sama voisi toimia myös Kataloniassa. Se voisi niin ikään ryhtyä kumppaniksi JXCatin kanssa, vaikka puolueet eri linjoilla itsenäisyyden saavuttamisen työkaluista ovatkin.

Pienpuolueeksi olisi tyrkyllä äärioikeistolainen Vox, joka on menestynyt gallupeissa hyvin ja on ottamassa ensimmäistä kertaa paikkoja alueparlamentissa. Ongelmana hallitusyhteistyön kannalta on vain se, että Vox on menestynyt samoilla eväillä kuin Ciudadanos edellisissä vaaleissa, eli vastustamalla jyrkästi kaikkia itsenäisyyspyrkimyksiä.

Suurin este Katalonian itsenäisyyttä tavoitteleville voi kuitenkin olla paljon vaalien aikataulua, puolueiden liittoumia tai itsenäisyysliikkeiden ohjelmia yksinkertaisempi: väsymys.

Joulukuun mielipidemittauksessa itsenäisyyttä kannatti enää runsaat 45 prosenttia vastaajista ja vastusti niukasti alle puolet. Itsenäisyyspuolueiden keskinäinen riitely ja koko hankkeen junnaaminen paikallaan ovat saaneet monet kyllästymään koko asiaan.

"Olihan meitä aikaisemmin enemmän, mutta ihmiset ovat väsyneitä", myöntää Avenida Meridianan sitkeä protestoija Pallisterkin.

Vaalien jälkeen voi käydä niin, että Pallisterilla on katuprotesteissa entistä vähemmän seuraa.

Lähteet: AFP, Catalan News, El Pais, La Vanguardia