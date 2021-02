Ministeri: Ruotsi harkitsee kauppojen ja ravintoloiden sulkemista, jos koronatilanne pahenee

Sosiaaliministeri Lena Hallgren ei yksilöinyt, missä tilanteessa hallitus ryhtyy sulkemaan yhteiskuntaa, vaan sanoi päätöksen perustuvan kokonaisharkintaan. LEHTIKUVA/AFP

Ruotsin hallitus varautuu sulkemaan muun muassa kauppoja, ravintoloita ja kuntosaleja koronapandemian vuoksi, kertoi sosiaaliministeri Lena Hallengren keskiviikkona.

"Tiedän, että me kaikki odotamme kovasti paluuta normaalioloihin, mutta tilanne on edelleen vakava. On huolestuttavaa, että tartuntojen määrä kasvaa. On olemassa riski kolmannesta aallosta", Hallengren sanoi.

"Emme ole vielä päättäneet mistään sulkemisista, mutta varaudumme ottamaan käyttöön tämänkin pandemialain tarjoaman mahdollisuuden. On selvää, ettemme voi odottaa liian kauan", ministeri jatkoi.

Hallgren ei yksilöinyt, missä tilanteessa hallitus ryhtyy sulkemaan yhteiskuntaa, vaan sanoi päätöksen perustuvan kokonaisharkintaan.