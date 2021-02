EU-komissio ehdottaa 10 vuoden jatkoa roaming-maksujen poistolle

LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Vuonna 2017 voimaan tullut sääntely on halventanut matkapuhelimen käyttöä ja verkossa surffailua matkailtaessa muissa EU-maissa.

Ilman jatkoaikaa nykyisen roaming-käytännön määräaika umpeutuisi ensi vuonna.

Komission uuteen esitykseen sisältyy myös vaatimus verkkopalvelujen laadusta. Jos liittymään kuuluu kotimaassa esimerkiksi 4g- tai 5g-yhteys, tulisi sama nopeus tarjota myös verkkovierailun aikana, jos vastaavan nopeuden verkkoja on tarjolla matkakohteessa.

Roaming-maksujen poisto on ollut yleisesti varsin pidetty EU-uudistus. Komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestagertoteaa tiedotteessa, että roaming-maksujen poisto on loistoesimerkki siitä, miten EU on helpottanut kansalaistensa yhteydenpitoa ja elämää.

"Uudet säännöt säilyttävät lisämaksuttomat verkkovierailut ja tekevät niistä vielä parempia", Vestager kommentoi.

Komission mukaan verkkovierailujen lisämaksujen poisto 17-kertaisti verkkovierailuilla käytetyn datan, kun kesän 2019 tilannetta verrattiin sääntelyä edeltäneeseen vuoden 2016 kesään.

EU:n roaming-sääntelyssä ovat mukana myös Norja, Islanti ja Liechtenstein. EU:sta eronnut Britannia ei ole enää mukana sääntelyn piirissä.