Pfizerin koronarokote osoittautui yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa 94-prosenttisen tehokkaaksi Ulkomaat AFP: Rokotteita annettu maailmalla yli 217 miljoonaa annosta.

Israelissa tehty ja lääketieteen lehti New England Journal of Medicinessa keskiviikkona julkaistu tutkimus on ensimmäinen vertaisarvioitu käytännön tutkimus, joka osoittaa joukkorokotuskampanjoiden voiman. LEHTIKUVA / AFP

Pfizerin ja Biontechin rokote on osoittautunut tuoreessa, yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa 94-prosenttisen tehokkaaksi. Israelissa tehty ja lääketieteen lehti New England Journal of Medicinessa keskiviikkona julkaistu tutkimus on ensimmäinen vertaisarvioitu käytännön tutkimus, joka osoittaa joukkorokotuskampanjoiden voiman pandemiaa vastaan. Tutkimus osoittaa lisäksi, että rokote todennäköisesti tuo vahvan suojan tartuntoja vastaan, mikä on puolestaan tärkeää viruksen leviämisen estämisessä. Texasilaisen A&M -yliopiston virologin Ben Neumanin mukaan tutkimus antaa viitteitä siitä, että keinot koronaviruksen pysäyttämiseksi ovat käsillä. Tutkimus tehtiin joulukuun 20. ja helmikuun 1. päivän välisenä aikana. Kyseisenä ajanjaksona Israelissa rehotti valtoimenaan koronaviruksen helpommin tarttuva brittimuunnos. Tutkimukseen osallistuneet noin 1,2 miljoonaa ihmistä jaettiin yhtä suuriin ryhmiin, joista yksi koostui rokotetuista ja toinen rokottamattomista. Rokotteen teho koronaviruksen aiheuttamaa oireista covid-19-tautia vastaan oli 94 prosenttia vähintään seitsemän päivää toisen rokoteannoksen saamisen jälkeen. Teho on hyvin lähellä kolmannen vaiheen kliinisissä testauksissa havaittua 95 prosentin tehokkuutta. Yhdysvaltalaisen Modernan kehittämä, koronaviruksen eteläafrikkalaista muunnosta vastaan suunnattu tehosterokotus on valmiina testausta varten. Yhtiön mukaan tehoste on lähtenyt testaukseen Yhdysvaltain terveysvirastolle (NIH). Modernan toimitusjohtaja Stephane Bancel kertoo yhtiön odottavan innolla kliinisten testausten alkamista ja kertoo heidän olevan kiitollisia NIH:lle jatkuneesta yhteistyöstä pandemian vastaisessa taistelussa. Eteläafrikkalaista muunnoksen on nähty olevan yksi vaarallisimpia nykymuunnoksista, koska sen on todettu ainakin osittain kiertävän suojauksia, jotka vasta-aineet antavat vanhempaa koronaviruskantaa vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäisen koronaviruksen tartunnan saaneet ovat kyseisen muunnoksen myötä aiempaa alttiimpia saamaan uuden tartunnan. Vaikka Modernan alkuperäisen koronarokotteen on nähty alustavien testien perusteella toimivan myös tuoreita koronamuunnoksia vastaan, yhtiö kertoi kehittävänsä muunnosta vastaan suunnattua rokotetta. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA ilmoitti maanantaina, ettei muunnosspesifejä rokotteita kehittävien yhtiöiden tarvitsisi enää käydä läpi samaa pitkällistä hyväksymisprosessia, jollaista vaadittiin kyseisten yhtiöiden ensimmäisten rokotteiden käyttölupiin. Moderna ilmoitti myös lisäävänsä maailmanlaajuista tuotantokapasiteettiaan. Yhtiö kertoo pystyvänsä tarvittaessa tuottamaan rokotettaan jopa 1,4 miljardin annoksen verran vuonna 2022. Lisäksi yhtiö ilmoitti kasvattavansa tuotantoa tämän vuoden osalta 600 miljoonasta annoksesta 700 miljoonaan. Tähän mennessä yhtiö on toimittanut 60 miljoonaa annosta, näistä 55 miljoonaa on mennyt Yhdysvaltojen käyttöön. Uutistoimisto AFP:n keskiviikkoisten laskujen mukaan maailmanlaajuisesti on annettu tähän mennessä yli 217 miljoonaa rokoteannosta. Pistoksista valtaosa on annettu korkeamman tulotason maissa. Terveydenhuollon asiantuntijat ovat varoittaneet, ettei pandemia lopu, jos rokotetta ei saada käyttöön kaikkialla maailmassa. Ghanaan toimitettiin keskiviikkona maailman ensimmäiset ilmaiset rokotteet Maailman terveysjärjestö WHO:n covax-ohjelman kautta. Asiasta kertoivat WHO ja YK:n lastenjärjestö Unicef yhteisessä tiedotteessaan. Järjestöjen mukaan kyseessä on ensimmäinen, 600 000 annoksen erä lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston koronarokotetta. Ensimmäiset rokotteet on määrä antaa terveydenhuollon työntekijöille. WHO:n covax-ohjelman tavoite on edistää koronarokotteen maailmanlaajuista tasapuolista saatavuutta. Rikkaat maat voivat ohjelman kautta tukea köyhempiä maita rokotteiden hankkimisessa. Aiheet Pfizerin koronarokote korona koronarokote muunnos