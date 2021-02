Maailman koronakuolemien määrä nousi jo yli 2,5 miljoonaan – Pfizerin ja Biontechin rokotteen säilyvyydestä hyviä uutisia

Määrällisesti eniten koronakuolemia on ollut Yhdysvalloissa, jossa ylittyi maanantaina 500 000 koronavirukseen liittyvän kuoleman raja. Toisena tulee Brasilia ja kolmantena Meksiko.

Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu maailmanlaajuisesti jo yli 2,5 miljoonaa. Asia selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Synkkiä rajapyykkejä on ylitetty tällä viikolla Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Määrällisesti eniten koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on ollut Yhdysvalloissa, jossa ylittyi maanantaina 500 000 koronavirukseen liittyvän kuoleman raja.

Etelä-Amerikan väkirikkaimmassa maassa Brasiliassa on kirjattu yhteensä yli 250 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, maan terveysviranomaiset kertoivat torstaina. Synkkä rajapyykki ylittyi noin vuosi sen jälkeen, kun maassa oli vahvistettu ensimmäinen koronavirustartunta.

Yli 213 miljoonan asukkaan Brasiliassa koronavirukseen on tilastosivusto Worldometerin mukaan kuollut miljoonaa asukasta kohden 1 178 ihmistä. Suomessa vastaava suhdeluku on 133. Yhdysvalloissa taas on miljoonaa asukasta kohden kirjattu noin 1 570 kuolemantapausta.

Brasilia on kuolemantapausten määrän osalta Yhdysvaltain jälkeen toisena, kun taas kolmanneksi eniten kuolemia on kirjattu Meksikossa.

Pfizerin ja Biontechin kehittämää koronarokotetta voidaan jatkossa säilyttää jonkin aikaa aiemmin vaadittua korkeammassa lämpötilassa, linjaa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA.

FDA:n mukaan jäädytettyä ja laimentamatonta rokotetta voidaan jatkossa kuljettaa ja säilyttää lääkepakastimille ominaisissa lämpötiloissa. Tavallisesti lääkepakastinten lämpötila on noin 20 pakkasasteen tietämillä.

FDA:n päätös höllentää aiempaa vaatimusta, jonka mukaan kyseistä rokotetta tulisi säilyttää 60–80 pakkasasteessa.

Pfizer oli jättänyt FDA:lle tuoreeltaan uutta tutkimustietoa, jonka mukaan rokote pysyy vakaana tavallisissa pakastinlämpötiloissa jopa kahden viikon ajan.