Hiljaiselo lakkaa: Trump palaa viikonvaihteessa parrasvaloihin puhumaan konservatiivijoukoille

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump esiintyy sunnuntaina ensimmäistä kertaa tammikuisen vallanvaihdon jälkeen merkittävällä foorumilla. LEHTIKUVA / AFP

Luvassa on rumpujen pärinää ja torvien törinää, kun entinen presidentti Donald Trump astuu lavalle tähtipuhujana Yhdysvaltain konservatiiviaktivistien ja -poliitikkojen vuotuisessa konferenssissa Floridan Orlandossa.

Trump esiintyy ensimmäistä kertaa tammikuisen vallanvaihdon jälkeen näin merkittävällä foorumilla. Etukäteen on pohdittu, mitä Trump myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa sanoo ja millä tavalla hän valottaa omaa poliittista tulevaisuuttaan.

Osansa saanevat Trumpin moneen kertaan toistamat väitteet presidentinvaalien "varastamisesta" sekä Trumpin seuraajan Joe Bidenin hallinnon rusikointi ja uuden presidentin ensimmäiset toimet.

Republikaaneista merkittävä osa uskoo yhä virheellisesti, että vaalien todellinen voittaja oli Trump. Heistä suurin osa haluaisi mielipidekyselyiden perusteella, että Trumpilla olisi tulevaisuudessakin keskeinen rooli puolueessa.

Väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta arvioi, että viikonvaihteen tapahtumassa voisi korostua republikaanisen puolueen eri laitojen halu yhtenäisyyteen ja samaan arvopohjaan kirvelevien vaalitappioiden jälkeen. Yhteinen vihollinen löytyy Valkoisesta talosta.

"Varmasti kuulemme kritiikkiä nykyistä presidenttiä kohtaan muun muassa siitä, että Biden on pysäyttänyt (Meksikon vastaisen rajan) muurin rakentamisen, mikä Trumpin mielestä on selkeä uhka Yhdysvaltain turvallisuudelle."

Kokko uskoo, että siirtolaisuus- ja maahanmuuttokysymysten ohella Bidenin ilmastotoimet, muun muassa paluu Pariisin ilmastosopimuksen piiriin, nostetaan niin ikään tikun nokkaan.

Tutkija, dosentti Markku Ruotsila Helsingin yliopistosta huomauttaa, että viikonlopun kokouksen tavoitteena on edelleen voimistaa puolueen konservatiivista suuntausta yhtenäisyyden hakemisen sijasta. Siksi Trump on sinne mitä tervetullein ja yleisön silmissä suuri sankari.

Voisiko Trump pyrkiä uudelleen presidentiksi? Periaatteessa se on täysin mahdollista, mutta siihen viikonlopun kokous ei välttämättä tuo selvyyttä. Trump saattaa toki vihjailla presidenttipyrkimyksillään.

Todennäköisesti hän ei vielä suoraan ilmoittaudu ehdokkaaksi, ennakoi Ruotsila, jonka arvioissa Trumpilla joka tapauksessa on merkittävä rooli puolueen johdossa. Mutta olisiko Trump voittava ehdokas vuoden 2024 vaalissa?

"Pystyykö Trump innostamaan enemmän ihmisiä äänestämään häntä kuin mitä hän innostaa häntä inhoavia ihmisiä äänestämään toista puoluetta, on kysymys, johon en pysty vastaamaan", Ruotsila sanoo.

Hänen mukaansa Trumpin asema sinällään republikaanisessa puolueessa on hyvin vahva, ja valtaosa republikaaneista haluaa, että Trump jatkaisi puolueen näkyvimpänä hahmona.

"Republikaanit katsovat Amerikkaa omasta näkökulmastaan ja siitä näkökulmasta Trump on jättiläinen, joka tehnyt hyvin paljon hyvää."

"Mitä enemmän Trumpia haukutaan, sen tiukemmin he ovat Trumpin takana", Ruotsila jatkaa.

Jani Kokon arvioissa Trumpilla itsellään voi olla halua pyrkiä ehdokkaaksi. Republikaaneille Trump olisi Kokon mielestä kuitenkin ennemmin rasite kuin hyöty ja siksi olisi outoa, jos puolue edelleen tukeutuisi seuraavissa presidentinvaaleissa Trumpiin historiallisen vaalitappion jälkeen. Kokon mukaan nyt pohditaankin, miten Trumpista päästäisiin eroon.

"En usko, että republikaanit häntä valitsevat. Se on tuhoon tuomittu yritys. Jos he edelleen valitsisivat valkoisen, iäkkään, erittäin populistisen miehen ehdokkaaksi, on sillä tuhoisat vaikutukset puolueen presidenttihaaveisiin."

Olisiko Trumpilla halukkuutta perustaa uusi puolue, esimerkiksi Patriot Party tai Maga Party, itsensä ympärille ja voisiko se johtaa menestykseen? Olisiko se jotain, jolla Trump pitäisi viikonlopun kokousväkeä jännityksessä? Yhdysvalloissa tehdyissä mielipidekyselyissä uusille puolueille olisi kysyntää.

Jos republikaaninen puolue hajoaisi ja Trumpin uskolliset kannattajat ryhmittyisivät tämän ympärille, konservatiiviäänestäjien antamat äänet hajaantuisivat kahdelle puolueelle.

"Jos Trump saisi kasattua oman puolueen, varmistaisi tämä republikaanien tappion. Kolmas puolue suurella todennäköisyydellä häviäisi vaalit. Trump ei halua olla häviäjä, joten lähtisikö hän ehdoin tahdoin perustamaan puoluetta, joka häviäisi vaaleissa", Kokko miettii.

Uuden puolueen mahdollisuuksia hankkia riittävästi rahoitusta kalliisiin vaalikampanjoihin ja puolueorganisaatioon on niin ikään kyseenalaistettu. Yhdysvaltain vaalijärjestelmä ei myöskään suosi uutta puoluetta, jolloin sen mahdollisuudet saada todellista valtaa olisivat suhteellisen vähäiset.

Republikaanisen puolueen repeäminen kahtia avaisi näin ollen demokraateille hyvät mahdollisuudet isännöidä tai emännöidä Valkoista taloa sekä kongressia vuoden 2024 jälkeenkin.

Trumpilla ja hänen juristijoukollaan on edessä haastavia aikoja. Yhden merkittävän haasteen heitti Yhdysvaltain korkein oikeus aiemmin tällä viikolla kun se päätti, että Trump ei voi estää verotietojensa luovutusta New Yorkin kaupungin piirisyyttäjälle.

"Korkeimman oikeuden ratkaisu oli Trumpin kannalta erittäin huono. Voisi sanoa, että sillä on ratkaiseva merkitys hänen poliittisen uransa kannalta", Kokko sanoo.

Syyttäjä on vaatinut käyttöönsä Trumpin henkilökohtaisia ja yritysverotietoja meneillään olevien tutkintojen vuoksi. Vyyhdessä on kyse muun muassa veronkierto- ja vakuutuspetosepäilyistä. Syyttäjäviraston nyt haltuunsa saamat verotiedot ovat vuosilta 2011–2019, kertoo CNN.

Trump on halunnut, toisin kuin monet edeltäjänsä, pitää verotietonsa piilossa. New York Times kertoi syyskuussa laajassa Trumpin varallisuutta käsittelevässä selvityksessään muun muassa, että Trump oli aiempina vuosina maksanut olemattoman vähän veroja. Trumpin lakitiimi piti lehden tietoja virheellisinä.

Lisäksi Trump saattaa joutua vastaamaan oikeudessa osuudestaan loppiaisen kongressitalon hyökkäyksessä. Kyseeseen voivat tulla sekä liittovaltion että kaupungin nostamat syytteet. Edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi on kertonut myös suunnitelmasta perustaa komissio, joka tutkisi loppiaisen tapahtumia ja Trumpin vastuuta väkivaltaisesta mellakoinnista.

Georgian osavaltiossa selvitetään puolestaan Trumpin yrityksiä vaalivaikuttamiseen ja sitä kautta presidentinvaalien tuloksen kumoamispyrkimyksiin. On mahdollista, että vastaavia tutkintoja tehdään muissakin osavaltioissa.

Lukuisat naiset ovat esittäneet Trumpia kohtaan ahdistelusyytöksiä vuosien varrella. Voi olla, että myös nämä syytökset ja erilaiset naisiin liittyvät muutkin sotkut nousevat vielä haittaamaan Trumpin tulevia pyrkimyksiä.