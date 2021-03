Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä käy läpi EMA:n arviota Astra Zenecan koronarokotteesta

LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä käy tänään läpi Euroopan lääkeviraston selvityksen Astra Zenecan koronavirusrokotteesta, sanoi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Arkistokuva.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) käy tänään läpi Euroopan lääkeviraston (EMA) tekemää arviota Astra Zenecan koronarokotteesta.

"Huomenna [perjantaina] Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä katsoo tarkkaan, mitä EMA on tutkinut ja sen pohjalta sanoo, miten me Suomessa jatketaan, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek Ylen A-Talk-ohjelmassa torstaina.

Nohynek on myös rokotusasiantuntijaryhmän sihteeri.

EMA totesi eilen, että Astra Zenecan rokote on turvallinen ja tehokas ja ettei rokotteella ole yhteyttä verisuonitukosriskin yleiseen kasvuun.

EMA:n selvityksen aikana tuli ilmi pieni määrä veritulppatapauksia, joiden yhteyttä Astra Zenecan rokotteeseen ei voi täysin sulkea pois. Raportoiduista tapauksista lähes kaikki olivat alle 55-vuotiailla naisilla.

EMA:n riskinarviointikomitean puheenjohtajan Sabine Strausin mukaan on kuitenkin ennenaikaista arvioida, liittyykö asia siihen, että näillä ryhmillä on suurempi riski vai siihen, keille rokotetta on määrällisesti eniten annettu.

EMA aikoo tehdä lisätutkimuksia ymmärtääkseen paremmin harvinaisia sivuvaikutuksia. Virasto myös korosti, että rokotteen hyödyt ylittävät mahdolliset riskit.

EMA:n riskinarviointikomitea myös suositteli, että tieto mahdollisista riskeistä sisällytetään rokotteen tuoteselosteeseen, jotta mahdollisiin sivuvaikutuksiin voitaisiin varautua paremmin.