Tämän saarivaltion virasto on kunnostautunut puidenistutuksessa – maa on kärjessä EU-maiden ilmansaastetilastossa

Kuvakaappaus / timesofmalta.com

Maltalaismedia Times of Malta kertoo Maltan väyläviraston puunistutusprojektista.

Maltan väylävirasto on istuttanut kahden vuoden aikana saarivaltioon yli 50 000 puuta, kertoo Times of Malta. Puut on istutettu kulkuväylien varrelle.

Välimerellä sijaitsevalla Maltalla on maapinta-alaa 316 neliökilometriä, eli saman verran kuin Espoon kaupungilla.

Asukkaita Maltalla on 440 000, eli jos valtion virasto istuttaisi Suomeen kahdessa vuodessa yhtä paljon puita väkilukuun suhteutettuna, niitä pitäisi istuttaa yli 600 000 kappaletta.

Maltan liikenneministeri Ian Borg puhui tiistaina aktivisteille, jotka olivat tukkineet väyläviraston pääsyn tietyömaalle lähellä Dingliä Maltan pääsaaren länsiosassa. Aktivistit vastustivat satoja vuosia vanhojen puiden kaatamista tienrakennuksen tieltä. Ministeri nosti esille puheessaan esille sen, että virasto istuttaa keskimäärin 30 puuta päivässä. Valtaosa puista on sypressejä.

Hän nosti esille myös sen, että vuonna 2020 istutettuja puita varastettiin yhteensä 1 000 kappaletta. Jatkossa varkauksia on tarkoitus ehkäistä videovalvonnalla.

Ministerin mukaan istutetuista puista pidetään huolta ja niitä kastellaan siihen asti, että ne ovat kunnolla juurtuneet uuteen kasvupaikkaansa.

Malta pitää hallussaan kyseenalaista kunniaa EU-maana, jonka kansalaisista suurin osa altistuu ilmansaasteille. Vuonna 2019 julkaistun Eurostatin tilaston mukaan lähes 27 prosenttia maltalaisista kertoi altistuvansa ilmansaasteille ja muille ympäristöongelmille, kertoi Times of Malta tuolloin.

EU:n keskiarvo oli 14 prosenttia, ja Suomi oli listan häntäpäässä alle 10 prosentin osuudellaan.

Lue lisää:

Pakokaasut ja katupöly tappavat vuosittain ennenaikaisesti muutaman sata suomalaista – typpidioksidin määrä putosi koronan myötä

Washington Post: Oregonin ilmanlaatu on maailman huonompia ja jopa vaarallisen huono – syynä historiallisen suuret maastopalot