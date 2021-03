NYT: Suezin kanavan tukkineen laivan irrotus voi pahimmillaan kestää viikkoja – osa aluksista lähti mieluummin kiertämään Afrikkaa kuin odottelemaan ruuhkaan

Jättimäisen laivan irrottaminen on monimutkainen hanke.

Suezin kanavaa tukkivan konttialuksen irrotus ei onnistunut sunnuntainakaan. Paikallisten viranomaisten mukaan paikalle tarvitaan lisää hinaajia. Kuva on lauantailta. LEHTIKUVA / AFP

Suezin kanavan tukkinut Ever Given -konttialus on saatu ainakin osittain irti rannasta, kertoo kanavaa hallinnoiva egyptiläisvirasto uutistoimisto AFP:n mukaan.

"Laivan asento on suunnattu 80-prosenttisesti oikeaan suuntaan", kertoi viraston johtaja Osama Rabie lausunnossaan.

Aluksen omistajan Shoei Kisenin edustaja puolestaan kommentoi AFP:lle maanantaiaamuna, että laivan asentoa on saatu korjattua.

Alus yritetään saada kokonaan irti seuraavan nousuveden aikana. Vesi alkaa nousta kanavassa aamupäivällä paikallista aikaa, kanavan virasto kertoi lausunnossaan.

AFP:lle nimettömänä puhuneen viranomaisen mukaan paikan päällä on aloitettu tekniset tarkastukset, ja laivan moottorin toiminta on varmistettu.

Wall Street Journal kertoi aiemmin, että 400-metrinen konttialus on saatu tänään osittain irti ja hinausalukset pyrkivät suoristamaan sen kurssia. Rabie kertoi uutisten olevan hyviä, mutta painotti töiden olevan vielä kesken.

"Emme ole vielä valmiita, mutta se (alus) on liikkunut", Rabie sanoi Wall Street Journalin mukaan.

New York Times kertoo, että aluksen irrottamiseen voi kulua viikkoja. Osa ruhkaan joutuneista laivoista lähti odottamisen sijaan mieluummin kiertämään Afrikkaa, vaikka matkaan voi kulua viikkoja ja polttoaine maksaa vähintää 26 000 dollaria per päivä.

400-metrinen Ever Given -konttialus on ollut viime tiistaista lähtien poikittain jumissa Suezin kanavassa ja estänyt liikenteen kumpaankin suuntaan. Se painaa NYT:n tietojen mukaan 220 000 tonnia. Jos laivaa joudutaan tyhjentämään sen irrottamiseksi, siihen tarvitaan valtava määrä erilaisia laivoja ja koneita.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan väylän uudelleen avautumisen ajankohdasta ei ole vielä varmaa tietoa. Tarkkaa tietoa ei ole myöskään siitä, miten pitkään kestää, että satojen laivojen suma saadaan purettua.

Bloombergin mukaan pääsyä vesiväylälle odotti sunnuntaisten tietojen perusteella yli 450 alusta. Kanavan tukkiutumisen alkuvaiheessa suma oli noin sadan aluksen kokoinen.

Punaisenmeren ja Välimeren yhdistävä Suezin kanava on yksi maailman meriliikenteen tärkeimmistä kuljetusväylistä, koska se lyhentää merkittävästi Euroopan ja Aasian välistä merimatkaa.

Meriliikenteen uutisia välittävän Lloyd's List -lehden mukaan Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä seisoo nyt rahtia miljardien eurojen arvosta. Raakaöljyn ohella Suezin läpi kulkee etenkin kulutustavaroita ja teollisuuden käyttämiä komponentteja.

Osa laivoista on lähtenyt kanavan tukkiutumisen vuoksi tekemään matkaa Afrikan eteläkärjen kautta.

Vastoin alkuviikosta esitettyjä teorioita kova tuuli ei ollut pääsyy aluksen jumiutumiseen. Rabie arvioi lauantaina, että haveri saattoi johtua teknisestä viasta tai inhimillisestä erehdyksestä.