Suezin kanavan tukkinut konttialue saatiin vihdoin liikkeelle

400-metrinen Ever Given -konttialus oli vajaan viikon poikittain jumissa Suezin kanavassa.

Egyptin Suezin kanavan lähes viikon ajan tukkinut Ever Given -konttialus on saatu irti ja kanava auki muulle liikenteelle, kertoo kanavaa hallinnoiva virasto. Paikallinen televisio puolestaan näyttää, kuinka alus suuntaa hitaasti eteenpäin kanavassa.

400-metrinen Ever Given -konttialus oli viime tiistaista lähtien poikittain jumissa Suezin kanavassa estäen liikenteen kumpaankin suuntaan.

Aiemmin kanavaa hallinnoiva virasto arvioi, että laivaliikenteen suman purkamisessa kestää noin kolme ja puoli päivää siitä, kun Ever Given on saatu taas vesille.