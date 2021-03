Pfizerin ja Biontechin koronarokote on 100-prosenttisen tehokas 12–15-vuotiailla – teinien rokottaminen Yhdysvalloissa saattaa alkaa syksyyn mennessä

Yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin tavoite on, että 12–15-vuotiaita voitaisiin alkaa rokottaa ennen seuraavan kouluvuoden alkua.

Pfizer ja Biontech aloittivat viime viikolla rokotteensa testaamisen 5–11-vuotiailla lapsilla. LEHTIKUVA/AFP

Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokote on osoittautunut 100-prosenttisen tehokkaaksi 12–15-vuotiaiden keskuudessa, yhtiöt kertovat.

Tulokset perustuvat Yhdysvalloissa 2 260 teini-ikäisellä tehtyihin kolmannen vaiheen testeihin.

Yhtiöt pyrkivät lähiviikkoina saamaan rokotteelleen hätäkäyttöluvan Yhdysvalloissa myös tässä ikäryhmässä. Yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin tavoite on, että 12–15-vuotiaita voitaisiin alkaa rokottaa ennen seuraavan kouluvuoden alkua.

Yhtiöt aloittivat viime viikolla rokotteensa testaamisen 5–11-vuotiailla lapsilla.

Pfizerin ja Biontechin rokote on osoittautunut tehokkaaksi myös aikuisilla, ja sitä on käytetty yli 65 maassa, myös Suomessa. Israelissa 1,2 miljoonalla ihmisellä tehdyn tutkimuksen perusteella rokotteen teho on 94 prosenttia.

Biontech kertoi eilen, että rokotetta pystytään valmistamaan tänä vuonna 2,5 miljardia annosta, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Rokotetta täytyy antaa kaksi annosta täyden suojan saavuttamiseksi.

Kiinalaiset koronarokotteet ovat osoittautuneet kliinisissä testeissä tehokkaiksi ja turvallisiksi, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO alustavan analyysinsä perusteella. Tutkimustietoa rokotteiden toimivuudesta vanhemmissa ikäryhmissä ja muita riskitekijöitä omaavien keskuudessa ei kuitenkaan WHO:n mukaan ole riittävästi.

WHO:n neuvonantajaryhmän mukaan rokotteita täytyy vielä tutkia lisää, jotta niiden vaikutusta riskiryhmissä voidaan arvioida luotettavasti.

Kiinalaisyhtiöt Sinovac ja Sinopharm olivat antaneet rokotetestiensä tulokset WHO:lle saadakseen rokotteilleen järjestön hätäkäyttöluvan. WHO:n neuvonantajaryhmä ei vielä ottanut kantaa rokotteiden käyttöön, vaan sanoi odottavansa toisenkin asiantuntijapaneelin arviota.

WHO:n hätäkäyttölupa nopeuttaisi rokotteiden lupakäsittelyä monissa maissa, ja mahdollistaisi niiden käyttämisen köyhille maille tarkoitetussa covax-ohjelmassa. WHO:n listalle ovat päässeet Pfizerin-Biontechin, Astra Zenecan sekä Johnson & Johnsonin rokotteet.

Kiinalaisrokotteita on jo käytetty Kiinan ohella useissa muissa maissa, muun muassa Indonesiassa, Brasiliassa ja Chilessä. EU-maista Unkari on ottanut Sinopharmin rokotteen käyttöön.

WHO:n neuvonantajaryhmä huomautti, etteivät kiinalaisrokotteet ole vielä saaneet hyväksyntää miltään tiukaksi luokiteltavalta sääntelyelimeltä.

Kiinassa on annettu käyttölupa yhteensä neljälle kotimaiselle koronarokotteelle.

Sodan runtelemaan Jemeniin on saatu ensimmäinen erä koronarokotteita, kertoo Unicef. Maahan saapuneet 360 000 annosta ovat osa kansainvälistä covax-ohjelmaa, jolla pyritään parantamaan köyhimpien maiden mahdollisuuksia saada rokotteita.

Unicefin mukaan Jemeniin on luvassa tämän vuoden aikana yhteensä 1,9 miljoonaa annosta koronarokotteita.

Jemenissä vuosia jatkuneet taistelut Saudi-Arabian tukeman hallituksen ja Iranin tukemien huthikapinallisten välillä ovat aiheuttaneet humanitaarisen katastrofin.

30 miljoonan asukkaan Jemenissä on todettu pandemian aikana vain reilut 4 000 tartuntaa ja noin 880 virukseen liittyvää kuolemaa, mutta lähes olemattoman testaamisen takia näillä luvuilla ei välttämättä ole paljoa tekemistä todellisuuden kanssa.