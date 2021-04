"Koskaan ennen Brasilian historiassa näin monta ihmistä ei ole kuollut samasta syystä yhdessä kuukaudessa" – koronavirus tappoi Brasiliassa maaliskuun aikana yli 66 000 ihmistä

Vain kymmenessä maassa on koko pandemian aikana kirjattu niin paljon kuolemia kuin Brasiliassa yhdessä kuukaudessa.

Karmaisevan koronatilanteen kanssa painiva Brasilia päätti maaliskuun synkissä ennätyslukemissa. Maassa kirjattiin maaliskuun aikana lähes 66 600 koronaan liittyvää kuolemaa.

Terveysministeriö kirjasi maaliskuussa yli kaksinkertaisen määrän koronakuolemia verrattuna aiempaan ennätyskuukauteen. Viime vuoden heinäkuussa Brasiliassa oli koronaan liittyviä kuolemantapauksia vajaat 33 000.

"Koskaan ennen Brasilian historiassa näin monta ihmistä ei ole kuollut samasta syystä (yhdessä kuukaudessa)", kertoi pandemiatoimia Brasilian koillisosassa aiemmin koordinoinut lääkäri Miguel Nicolelis uutistoimisto AFP:lle.

Maailman maista pahempi koronakuukausi on koettu vain Yhdysvalloissa, jossa kuoli tammikuussa covid-19-taudin takia noin 95 000 ihmistä.

Keskiviikkona Brasilian terveysministeriö kertoi edellisen vuorokauden aikana kirjatusta yli 3 860 uudesta koronakuolemasta, mikä on enemmän kuin yhtenäkään aiempana päivänä.

Brasiliassa on kirjattu määrällisesti toiseksi eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa. Tartuntoja on 212 miljoonan asukkaan maassa tilastoitu yli 12,7 miljoonaa ja kuolemia nyt yli 320 000.

Brasilian viimeisen kuukauden aikana synkentynyt tautitilanne on laitettu osittain paikallisen P1-virusmuunnoksen piikkiin. P1 on alkuperäistä virusta tarttuvampi, ja on tartuttanut uudelleen myös ihmisiä, jotka ovat jo sairastaneet covid-19-taudin.

P1-variantti on levinnyt myös moniin muihin maihin. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että koronaviruksen riehuminen Brasiliassa on vaaraksi koko maailmalle, sillä mitä enemmän virus pääsee leviämään, sitä todennäköisempää on uusien muunnosten muodostuminen.

Tilanne Brasiliassa ei välttämättä helpota vähään aikaan, sillä eteläisellä pallonpuoliskolla ollaan menossa talvea kohti. Huhtikuusta voi tulla maaliskuutakin pahempi.

"Se ei ole uhka pelkästään Brasilialle, vaan koko maailmalle", Nicolelis sanoi.

Brasilian 27 osavaltiosta 18:ssa on käytössä yli 90 prosenttia tehohoidon paikoista, ja joillain alueilla on jo jouduttu priorisoimaan tehohoidon antamista.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on suhtautunut koronavirukseen enimmäkseen vähättelevästi ja ollut kriittinen tiukkoja rajoitustoimia kohtaan. Viime viikkoina hän on kuitenkin joutunut tarkistamaan linjaansa saatuaan yhä enemmän kritiikkiä myös liittolaisiltaan.

Bolsonaro pyrki osoittamaan ottavansa viruksen vakavasti perustamalla kriisikomitean. Keskiviikkona komitean ensimmäisessä kokouksessa hän kuitenkin toi jälleen esiin nihkeytensä sulkutoimia kohtaan.

Rokotuksetkin etenevät Brasiliassa melko verkkaisesti, ja tavoite koko aikuisväestön rokottamisesta tämän vuoden aikana näyttää vaikealta saavuttaa. Kahdeksan prosenttia brasilialaisista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 2,3 prosenttia molemmat annokset.

Brasiliassa käytetään Astra Zenecan sekä kiinalaisen Sinovacin rokotteita. Maa on antanut käyttöluvan myös Johnson & Johnsonin rokotteelle, mutta niitä alkaa tulla maahan vasta elokuusta lähtien.