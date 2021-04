Australia luopuu tavoitteesta rokottaa väestönsä vuoden loppuun mennessä – Astra Zenecan rokotetta ei suositella maassa alle 50-vuotiaille

LEHTIKUVA/AFP

Australian rokotestrategia on laajalti pohjautunut Astra Zenecan rokotteisiin.

Australiassa on luovuttu tavoitteesta rokottaa kaikki maan yli 25 miljoonaa asukasta koronavirusta vastaan vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi muun muassa Australian yleisradioyhtiö ABC.

Päätös syntyi sen jälkeen, kun maan terveysviranomaiset suosittivat, että Astra Zenecan koronarokotetta ei tulisi antaa alle 50-vuotiaille. Taustalla on huoli rokotteen ja veritulppien välisestä yhteydestä

Australian rokotestrategia on laajalti pohjautunut Astra Zenecan rokotteisiin. Nyt vähäisten koronatartuntojen maassa ollaan turvautumassa Pfizerin rokotteisiin.

Saksassa on todettu nyt yli kolme miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo maan tartuntatauteja seuraava Robert Koch -instituutti. Instituutin lukujen mukaan tartuntoja on todettu reilu 3 011 000 kappaletta. Virukseen liittyviä kuolemia maassa on kirjattu vajaa 78 500 kappaletta.

Saksassa on ollut voimassa erilaisia koronasulkuja marraskuusta lähtien, mutta viime aikoina varsinkin koronaviruksen brittivariantti on levinnyt nopeasti.