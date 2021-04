Britanniassa koronarokotetta on nyt tarjottu kaikille yli 50-vuotiaille

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan Britanniassa on todettu yli 4,3 miljoonaa koronatartuntaa.

Britanniassa pubit aukesivat rajoituksin maanantaina. Asiakkaita voi ottaa ulkotiloihin.

Britanniassa kaikille yli 50-vuotiaille, riskiryhmiin kuuluville sekä terveys- ja sosiaalialan työntekijöille on nyt tarjottu koronavirusrokotteen ensimmäistä annosta, kertoo maan hallinto. Samalla maassa on saavutettu yksi rokotustavoitteista, sillä kyseisille ryhmille oli tarkoitus saada tarjottua rokotetta huhtikuun puoliväliin mennessä.

– Olemme nyt saavuttaneet uuden erittäin merkittävän virstanpylvään rokoteohjelmassamme tarjoamalla pistosta kaikille yhdeksässä korkeimmassa riskiryhmässä, Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi lausunnossaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että alle 50-vuotiaat saavat tulevina päivinä rokotuskutsuja.

Yli 66 miljoonan asukkaan Britanniassa lähes puolet kansalaisista on saanut ainakin ensimmäisen annoksen koronarokotetta. BBC:n mukaan yli 7,6 miljoonaa ihmistä on saanut molemmat annokset.

Hallinnon tavoitteena on, että kaikille aikuisille olisi tarjottu ensimmäistä rokoteannosta heinäkuun loppuun mennessä.

Britanniassa pubit aukesivat rajoituksin maanantaina. Asiakkaita voi ottaa ulkotiloihin. Uutistoimisto AFP kirjoittaa, että osa pubeista aukesi heti puoliltaöin, kun toisissa odotettiin aamuun. Lisäksi ei-välttämättömät liikkeet ja kampaajat saivat avata ovensa.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan Britanniassa on todettu yli 4,3 miljoonaa koronatartuntaa. Se on määrällisesti kuudenneksi eniten koko maailmassa.

Seurannan mukaan yli 127 000 on kuollut virukseen liittyen. Se on tilastosivusto Worldometerin mukaan yli 1 800 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on lähes 160.

