Tanska lopettaa kokonaan rokotukset Astra Zenecan rokotteella, kertovat tanskalaismediat

Lehtikuva/AFP

Euroopan lääkevirasto (EMA) on kertonut, että Astra Zenecan koronarokotteen ja tietyntyyppisten veritulppien välillä on havaittu erittäin harvinaisissa tapauksissa yhteys.

Tanskan terveysviranomaiset vetävät Astra Zeneca -lääkeyhtiön koronarokotteen kokonaan pois Tanskan rokotusohjelmasta, kertovat tanskalaismediat lähteidensä perusteella. Asiasta kertovat lehdet Politiken ja Jyllands-Posten sekä televisioyhtiö TV 2.

Maan terveys- ja lääkeviranomaiset pitävät tiedotustilaisuuden Astra Zenecan rokotteesta tänään iltapäivällä. Tilaisuudessa kerrotaan tutkimustuloksista ja niiden seurauksista Tanskan rokotusohjelmalle, virastot kertovat.

Rokotukset Astra Zenecan rokotteella ovat olleet Tanskassa tauolla reilun kuukauden ajan useiden ihmisten saamien vakavien veritulppaoireiden vuoksi. Yhden ihmisen kerrottiin tuolloin kuolleen epäiltyihin sivuvaikutuksiin.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on kertonut, että Astra Zenecan koronarokotteen ja tietyntyyppisten veritulppien välillä on havaittu erittäin harvinaisissa tapauksissa yhteys. EMA:n mukaan rokotteen hyödyt ovat edelleen kuitenkin suuremmat kuin siitä mahdollisesti koituvat haitat.

Saksassa ne alle 60-vuotiaat, jotka ovat saaneet koronarokotteen ensimmäisen annoksen Astra Zenecan rokotteena, saavat toisen annoksen eri lääkeyhtiön rokotteella. Asiasta sopivat liittovaltion ja osavaltioiden terveysministerit tiistaina.

Uutistoimisto DPA:n mukaan ministerit sopivat, että toinen annos näissä tapauksissa annetaan joko Pfizerin-Biontechin tai Modernan rokotteella.

"Löydetty ratkaisu tarjoaa hyvän suojan", Baijerin terveysministeri Klaus Holetschek sanoi DPA:lle.

Saksan rokotekomissio on suositellut, että Astra Zenecan koronarokotetta annettaisiin vain 60 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Syynä suositukselle olivat esiin nousseet veritulppatapaukset.

Saksan rokotekomissio on myös suositellut, että toinen rokoteannos annettaisiin 12 viikkoa Astra Zenecalla annetusta ensimmäisestä annoksesta.

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan on sanonut, ettei se voi suositella rokotteen vaihtamista annosten välillä suojaksi covid-19-tautia vastaan, koska vaikutuksista on olemassa liian vähän tietoa.

Saksan lisäksi myös monet muut maat ovat rajoittaneet Astra Zenecan rokotteen käyttöä mahdollisten veritulppayhteyksien vuoksi. Esimerkiksi Suomessa Astra Zenecan rokotetta annetaan tällä hetkellä vain 65 vuotta täyttäneille. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR kokousti tiistaina ja pohti suosituksia Astra Zenecan koronarokotteen käyttämisestä. Ryhmän päätöksistä saadaan mahdollisesti tietoa tänään.

EMA:n mukaan Euroopan talousalueella ja Britanniassa annetuista 34 miljoonasta Astra Zeneca -rokotuksesta oli huhtikuun 4. päivään mennessä ilmennyt 222 epätyypillistä veritulppatapausta. Suurin osa tapauksista raportoitiin alle 60-vuotiailla naisilla kahden viikon sisällä rokotuksesta.

Saksassa noin 2,2 miljoonaa alle 60-vuotiasta ihmistä on saanut Astra Zenecan rokotteen viime viikkoina, kertoo maan terveysministeriö.

Myös yhdysvaltalaisen Johnson & Johnson -lääkeyhtiön rokotteeseen on liitetty veritulppaepäilyjä. Yhdysvaltalaisviranomaiset suosittelivat aiemmin koronarokotteen käytön keskeyttämistä varotoimena rokotteeseen liittyvien veritulppaepäilyjen vuoksi, ja lääkeyhtiö on pysäyttänyt rokotteensa toimitukset Eurooppaan.