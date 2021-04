Ainakin kolme miljoonaa ihmistä kuollut koronavirukseen – Perussa rokotejonossa etuilusta syytetty ex-presidentti sai 10 vuoden porttikiellon politiikkaan

Martin Vizcarra, 58, aloitti presidenttinä 2018. Kongressi erotti hänet presidentin virasta viime marraskuussa korruptiosyytösten vuoksi, jotka Vizcarra kiistää. Lehtikuva/AFP

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu maailmanlaajuisesti yli kolme miljoonaa, uutistoimisto AFP kertoi lauantaina laskelmiinsa nojautuen.

Miljoonan koronakuoleman raja meni rikki syyskuussa ja kahden miljoonan raja tammikuussa. Viimeisen kuukauden aikana päivittäisten kuolemien määrä on laskuvaiheen jälkeen ollut taas kasvussa, kun esimerkiksi Intiassa tautitilanne on pahentunut.

Todellinen kuolemien määrä on asiantuntijoiden mukaan suurempi, sillä monessa maassa koronakuolemia on jäänyt raportoimatta muun muassa puutteellisen testauksen takia.

Perussa kongressi on asettanut entiselle presidentille Martin Vizcarralle 10 vuoden porttikiellon poliittisiin virkoihin. Syynä on Vizcarran epäilty etuilu rokotejonossa.

Vizcarra ja yli 400 muuta korkea-arvoista henkilöä saivat koronarokotteen kaikessa hiljaisuudessa jo ennen Perun varsinaisen rokotuskampanjan alkua. Vizcarra on sanonut saaneensa kiinalaisen Sinopharmin rokotteen osana kliinisiä kokeita.

Kongressi päätti Vizcarran 10-vuotisesta toimintakiellosta äänin 86–0. Kielto merkitsee sitä, ettei Vizcarra saa ottaa vastaan paikkaansa kongressissa, jonka hän saavutti viime viikon vaaleissa.

Vizcarra, 58, aloitti presidenttinä 2018. Kongressi erotti hänet presidentin virasta viime marraskuussa korruptiosyytösten vuoksi, jotka Vizcarra kiistää.

Vizcarran viraltapano ajoi Perun poliittiseen kriisiin, ja maalla oli marraskuussa kolme eri presidenttiä reilun viikon sisällä. Monien perulaisten mielestä kyseessä oli vallankaappaus, ja maassa puhkesi laajoja mielenosoituksia, joissa kuoli kaksi ihmistä ja loukkaantui satoja.

Vizcarra sanoi perjantaina kongressin käyttävän valtaansa väärin ja lupasi taistella päätöstä vastaan.

"Olemme varmoja, että tilanne kääntyy vielä. Tämä kongressi on menettänyt laillisuutensa. Valitamme kansallisille ja kansainvälisille elimille", ex-presidentti kertoi medialle kotinsa ulkopuolella.

Poliitikkojen salaa saamat koronarokotukset tulivat julkisuuteen helmikuussa ja synnyttivät kohun maassa, jota koronaviruspandemia on runnellut pahoin. Kaksi ministeriä erosi rokotusskandaalin takia.

Kansalaisten rokottaminen on päässyt Perussa vasta hiljattain käyntiin.

33 miljoonan asukkaan maassa on pandemian aikana raportoitu yli 56 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa ja lähes 1,7 miljoonaa tartuntaa. Maa on jälleen vakavan tartunta-aallon kourissa, ja huhtikuussa tilanne on pahentunut. Tällä viikolla koronakuolemia on raportoitu päivittäin noin 300.