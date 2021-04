AFP: Yhden päivän koronatartuntojen määrä nousi uuteen ennätykseen

Intian terveydenhuolto on äärirajoillaan, ja monessa sairaalassa potilaat joutuvat jonottamaan sisäänpääsyä ulkona. LEHTIKUVA/AFP

Maailman koronatartuntojen määrä on noussut uuteen ennätykseen, kertoo uutistoimisto AFP oman seurantansa perusteella. Perjantain aikana maailmassa kirjattiin 893 000 uutta tartuntaa. Taustalla on ennen kaikkea Intian vaikea tartuntatilanne.

Edellinen ennätys tuli 8. tammikuuta, jolloin tartuntoja tilastoitiin yhden vuorokauden aikana 819 000.

Perjantain luku perustuu eri maiden virallisiin tilastoihin lauantaina kello 13 Suomen aikaa.

Saksa on ilmoittanut, että se sulkee maanantaina rajansa Intiasta saapuville matkustajille ja sallii ainoastaan omien kansalaistensa paluun maasta. Terveysministeri Jens Spahn sanoi Saksan olevan hyvin huolissaan Intiassa leviävästä virusmuunnoksesta ja pelkäävän, että se voi haitata Saksan rokotusohjelmaa.

Spahn sanoi Saksan julistavan Intian virusmuunnosalueeksi ja edellyttävän, että matkustajat testataan ennen lähtöä Saksaan ja että he jäävät saavuttuaan 14 päivän karanteeniin.

Aiemmin myös Kanada, Britannia ja Kuwait ovat rajoittaneet matkustusta Intiasta.

Intiassa koronakuolemantapausten määrä nousi lauantaina uuteen ennätykseen, kun kuolonuhreja kirjattiin vuorokauden aikana 2 624. Uusia tartuntoja raportoitiin 340 000 päivässä.

Terveydenhuolto on äärirajoillaan ja monessa sairaalassa on pulaa hapesta, samalla kun potilaat ja heidän omaisensa ulkona jonottavat sisäänpääsyä. Hallitus on järjestänyt erikoisjunakuljetuksia viedäkseen happea pahimmasta pulasta kärsiviin sairaaloihin, esimerkiksi Uttar Pradeshin Lucknowiin.

Yhdessä delhiläisessä sairaalassa kuoli yön aikana 20 potilasta, koska sairaalasta oli loppunut happi, kertoi sairaalan johtaja intialaismediassa.

Krematoriot eivät enää pysty ottamaan vastaan kaikkia vainajia, joten osa joudutaan tuhkaamaan niiden ulkopuolella.

1,3 miljardin asukkaan Intiassa koronatilanne on synkistynyt nopeasti, kun virusmuunnokset ovat päässeet leviämään joukkotapahtumissa. Monet asiantuntijat arvioivat, että uusi korona-aalto saavuttaa huippunsa aikaisintaan kolmen viikon päästä. Yleinen arvio on, että kuolleiden ja tartunnan saaneiden määrä on todellisuudessa vielä selvästi tiedettyä suurempi.

Puhutaan aallosta, mutta tämä on todellisuudessa tsunami, totesi Delhin korkein oikeus, joka järjesti lauantaina kuulemisen koronatoimista.

Virallisten lukujen mukaan tartuntoja on kertynyt Intiassa kaikkiaan 16,5 miljoonaa. Vain Yhdysvalloissa luku on suurempi. Kuolleita on pandemian alusta alkaen kirjattu 190 000.

Yhdysvalloissa viranomaiset puoltavat lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin koronarokotteen ottamista uudelleen käyttöön. Rokotteen käyttö keskeytyi noin puolitoista viikkoa sitten, kun viranomaiset alkoivat epäillä sen olevan yhteydessä harvinaisiin veritulppatapauksiin.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC ja elintarvike- ja lääkevirasto FDA totesivat lausunnossaan, että yli 18-vuotiailla rokotteen hyödyt ylittävät sen riskit. Suositus rokotteen uudesta käyttöönotosta annettiin perjantaina paikallista aikaa.

Rokotuksia voidaan jatkaa Yhdysvalloissa heti, CDC:n johtaja Rochelle Walensky sanoi lehdistötilaisuudessa muun muassa uutiskanava CNN:n mukaan.

Johnson & Johnsonin rokotetta oli Yhdysvalloissa jaettu 13. huhtikuuta mennessä noin 6,8 miljoonaa annosta, lausunnossa kerrotaan. Johnson & Johnsonin rokotteen koko annos annetaan yhdellä pistoskerralla, kun taas muita EU:n rokotehankintalistalla olevia rokotteita tarvitaan kaksi annosta.

Yhdysvaltalaisviranomaisille on raportoitu tähän mennessä yhteensä 15 veritulppatapausta. Kaikki tapaukset on todettu naisilla. 15:stä vakavan veritulpan saaneesta naisesta kolme kuoli. Suurin osa tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla.

Myös Euroopan lääkeviraston EMA on selvittänyt yhteyttä Johnson & Johnsonin rokotteen ja veritulppien välillä. EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) mukaan veritulppia on ollut harvinaisissa paikoissa, kuten aivoverisuonissa, vatsassa ja valtimoissa ja niihin on liittynyt alhainen verihiutalepitoisuus ja joskus verenvuotoa.

Johnson & Johnsonin rokotteella on jo myyntilupa EU:ssa. Maaliskuussa yhtiö keskeytti rokotteen toimitukset Eurooppaan, mutta tiistaina yhtiö ilmoitti, että se jatkaa toimituksia EU:hun, Norjaan ja Islantiin.

Eilen EMA kertoi, että Astra Zenecan koronarokoteen hyöty erityisen hyvä vanhemmilla ihmisillä, mutta hyödyt ylittävät riskit kaikilla aikuisilla.