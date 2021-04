Apua alkaa virrata Intiaan ulkomailta – "En voinut tehdä mitään, katsoin vain hänen kuolevan"

Lehtikuva/AFP

Intian koronatilanne on katastrofaalinen.

Yhdysvallat ja Britannia ovat kiireellä lähettäneet hengityskoneita ja rokotemateriaaleja katastrofaalisesta koronavirustilanteesta kärsivään Intiaan. Maan koronalukemat ovat viime päivinä rikkoneet ennätyksiä, ylikuormittaneet sairaaloita ja täystyöllistäneet krematorioita. Potilaiden omaiset ovat yrittäneet etsiä happivälineitä ja vapaita sairaalapaikkoja sosiaalisen median kautta.

Pääkaupungissa New Delhissä on jatkettu koronasulkua jatkuvasti pahenevan tilanteen vuoksi samalla, kun monissa rikkaissa maissa ollaan rokotusten edistyessä palaamassa kohti normaalia.

17-vuotiaan Mohan Sharman isä kuoli sairaalan ulkopuolelle.

"Hän haukkoi henkeä. Otimme pois hänen kasvomaskinsa, ja hän vain pyysi itkien, että pelastaisimme hänet", hän kertoo.

"En voinut tehdä mitään, katsoin vain hänen kuolevan."

Myös Ranska, Saksa ja Kanada ovat luvanneet apua Intialle. Intian valtavien tartuntalukujen vuoksi koko maailman tartuntamäärät ovat nousseet uusiin ennätyksiin.

Ensimmäisen Britanniasta lähtevän avustuslentokoneen on määrä saapua Intiaan aikaisin tiistaina paikallista aikaa. Kyydissä on hengityskoneita ja happirikastimia.

Pääministeri Boris Johnson on luvannut maan "tekevän kaikkensa" Intiaa auttaakseen.

Yhdysvallat on ilmoittanut aikovansa lähettää heti materiaaleja rokotteiden valmistamiseen, lääkintävälineitä, testejä, hengityskoneita ja suojavälineitä. Maa ei kuitenkaan ole kertonut, saako Intia osan Astra Zenecan rokotteista, joita Yhdysvalloilla on tiettävästi ylimääräisenä noin 30 miljoonaa annosta.

Intian hindunationalistinen hallitus on saanut osakseen kasvavaa kritiikkiä siitä, että se on kuluneina viikkoina sallinut valtavien kokoontumisten järjestämisen. Miljoonat ihmiset ovat osallistuneet esimerkiksi poliittisiin kampanjatilaisuuksiin ja uskonnollisiin juhliin.

Twitter vahvisti sunnuntaina poistaneensa Intiassa kymmeniä viranomaistoimia arvostelleita tviittejä maan hallituksen vaatimuksesta.

Yhtiö perusteli poistamista juridisilla perusteilla. Tviittejä voidaan poistaa näkyvistä yksittäisen maan alueella, jos kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää sitä.

Thaimaassa tuli maanantaina voimaan uusia koronavirusrajoituksia, kun maa yrittää saada kiihtyneen epidemian hallintaan. Viikonloppuna päivittäisten kuolemien määrä nousi uuteen ennätykseen, kun 11 ihmisen kerrottiin kuolleen vuorokauden aikana.

Pääkaupungissa Bangkokissa uusin rypäs on saatu jäljitettyä alueelle, jossa yöelämä on vilkasta. Pääkaupungin lisäksi kymmenillä muilla alueilla kasvomaskien käyttö on nyt pakollista julkisissa tiloissa, ja säännön rikkomisesta voi saada sakon.

Bangkokissa viranomaiset ovat sulkeneet esimerkiksi elokuvateattereita, puistoja, ja kuntosaleja. Viikkoa aiemmin suljettaviksi määrättiin baarit ja yökerhot, ja lisäksi ravintoloita kiellettiin tarjoilemasta alkoholia.

Tähän asti Thaimaa on saanut tartuntamäärät pidettyä matalina tiukoilla rajoituksilla ja nopeilla eristämisillä. Maassa on kuitenkin valitettu rokotusten edistymisen hitautta.

Myös naapurimaassa Kambozhassa painitaan uudessa aallossa ja rajoituksia on kiristetty. Tartuntoja on tullut ilmi esimerkiksi tehtaissa ja toreilla.

Maailman terveysjärjestö WHO on esimerkiksi vedonnut tekstiilitehtaiden omistajiin, jotta nämä suojelisivat työntekijöitään. Omistajia on esimerkiksi pyydetty järjestämään turvaetäisyydet työpaikoille sekä seuraamaan työntekijöiden ruumiinlämpöjä.

Monissa muissa maissa epidemiatilanne on paranemaan päin. Maanantaina Hongkong ja Singapore ilmoittivat yrittävänsä uudelleen matkustuskuplan avaamista kaupunkien välille.

Karanteenitonta matkustuskuplaa suunniteltiin jo viime vuoden lopulla, mutta sitten Hongkongiin iski epidemian neljäs aalto.

Toukokuun 26. päivästä lähtien kaupunkien väliä aletaan lentää kerran päivässä koneella, johon mahtuu 200 matkustajaa. Kesäkuun 10. päivästä alkaen päivittäisiä lentoja on kaksi.

Hongkongista Singaporeen matkaavilla on oltava saatuna kaksi annosta joko Pfizerin ja Biontechin tai Sinovacin rokotetta. Tällä pyritään myös kannustamaan asukkaita ottamaan rokote.

Singaporesta Hongkongiin suuntaavilta ei vaadita rokotteen ottamista, mutta heidän on saatava negatiivinen testitulos sekä ennen lähtöä että saapuessaan.

Sekä Hongkongissa että Singaporessa on käytössä tiukat karanteenisäännöt kaikille tulijoille, mikä on auttanut pitämään tartuntamäärät suhteellisen vähäisinä mutta samalla aiheuttanut haittaa niin turismille kuin kansantaloudelle.

Matkustuskuplan toimiminen edellyttää, että sekä Hongkong että Singapore pystyvät pitämään tartuntamäärät aisoissa tulevina kuukausina. Osapuolet ovat sopineet kuplan keskeyttämisestä kahdeksi viikoksi, jos jäljittämättömien tartuntojen päivittäinen keskiarvo on yli viisi yhden viikon aikana kummassa tahansa kaupungissa.

Keski-Aasiassa sijaitseva Kazakstan on esitellyt oman koronavirusrokotteensa. Rokote tunnetaan nimillä QazCovid-in ja QazVac.

Rokotetta otetaan kaksi annosta. Sen testaus on edennyt kolmanteen vaiheeseen.

Maan terveysministeri Aleksei Tsoi otti rokotteen suorassa televisiolähetyksessä. Ministeri kehui vointiaan hyväksi rokotteen ottamisen jälkeen ja kertoi hallituksen neuvottelevan turkkilaisten kumppaneiden kanssa rokotteen valmistuksesta.

Valtiontelevision mukaan rokotetta on jaettu eri puolille maata yhteensä 50 000 annosta.

Kazakstan alkoi ensimmäisenä ulkomaana valmistaa Venäjän Sputnik V -rokotetta aiemmin tänä vuonna. Tähän asti maassa on käytetty enimmäkseen juuri venäläisrokotetta.

Tsoin mukaan noin joka kahdeskymmenes kansalainen on tähän mennessä saanut koronavirusrokotteen. Rokotukset aloitettiin helmikuussa.