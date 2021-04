Intiassa uusi murheellinen ennätys koronaan liittyvissä kuolemantapauksissa – yli 3600 kuolemaa päivässä

Niin tauti- kuin kuolintapausten on kuitenkin arvioitu olevan virallisia lukemia suurempia.

Intiassa on todettu reilut 18 miljoonaa koronatartuntaa. LEHTIKUVA / AFP

Intiassa on raportoitu yli 3 600 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta, mikä on uusi päivittäinen ennätys. Yhteensä maassa on kuollut koronaan yli 200 000 ihmistä.

Maassa on todettu reilut 18 miljoonaa koronatartuntaa. Niin tauti- kuin kuolintapausten on kuitenkin arvioitu olevan virallisia lukemia suurempia.

Intian on määrä aloittaa kaikkien aikuisten rokotukset lauantaina. Monet osavaltiot ovat kuitenkin varoittaneet, ettei niillä ole varastossa riittävästi rokotteita rokotusohjelman toteuttamiseksi.

Monet ulkovallat ovat lähettäneet Intiaan apua koronakriisin vuoksi. Yhdysvalloista on määrä saapua tänään muun muassa kasvomaskeja ja koronan pikatestejä.