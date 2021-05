Silta romahti metrojunan alta Meksikossa – ainakin 20 ihmistä kuollut, joukossa myös lapsia

Meksikon pääkaupungissa sattuneessa metro-onnettomuudessa on uusimman tiedon mukaan kuollut ainakin 20 ihmistä. Viranomaisten mukaan kuolleiden joukossa on lapsia. Kymmeniä ihmisiä on myös loukkaantunut.