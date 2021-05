THL suosittelee katsomaan EM-jalkapalloa kotisohvalla – "Koronapandemia ei ole kadonnut mihinkään"

Ulkoministeriön yleinen matkustussuositus on edelleen, että tarpeetonta matkustamista tulee välttää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee katsomaan jalkapallon miesten Euroopan mestaruuskilpailuja kotona. Kisat pelataan kesä-heinäkuussa 11 kisakaupungissa.

THL:n mukaan kisoja koskevat samat suositukset kuin muutakin matkustamista epidemia-aikana. THL katsoo, että kaikkea matkustamista Suomesta ulkomaille ja myös kotimaan sisällä tulee rajoittaa vain välttämättömään.

EM-kisoissa mukana oleva Suomi pelaa ensimmäisen ottelunsa 12. kesäkuuta Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa. 16. kesäkuuta Suomi kohtaa Venäjän Pietarissa ja 21. kesäkuuta Belgian niin ikään Pietarissa.

"Suomen pääsy EM-kisoihin on valtavan hieno asia. Koronapandemia ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään, ja kisoja koskevat samat suositukset kuin kaikkea muutakin matkustamista. Ottelut kannattaa ikävä kyllä siksi katsoa kotona", THL:n johtaja Mika Salminen sanoo tiedotteessa.

THL kertoo, että koronaviruksen ilmaantuvuus Pietarissa on tällä hetkellä 187 tapausta, kun Suomessa lukema 52. Tanskassa ilmaantuvuusluku on 200 tapausta.

Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän 100 000:ta asukasta kohden viimeisten 14 päivän ajalta.

Salmisen mukaan otteluihin matkustamiseen liittyy merkittävä tartunnan riski eikä koronarokotekaan välttämättä estä tartunnan saamista.

"Vaikka yleisömääriä on rajoitettu, katsojia on stadioneilla tuhansia, ja osa heistä voi tulla maista, joissa tartuntoja on yhä runsaasti. Suomeen palaava kisaturisti voi huonolla tuurilla tartuttaa esimerkiksi läheisiään."

Suomen lohkoisännistä Tanska vaatii tällä hetkellä maahantulijoilta negatiivisen testitodistuksen, joka on otettu enintään 48 tuntia ennen lähtöä. Toinen testi pitää ottaa 24 tuntia maahan saapumisen jälkeen, pois lukien alle 12-vuotiaat.

Venäjän viranomaisilta odotetaan vielä tietoa, millä edellytyksillä EM-kisaturistit pääsevät maahan.

Suositus EM-jalkapallon seuraamisesta kotisohvilta on suunnattu kansalaisille, jotka ovat harkinneet tai harkitsevat matkaa seuraamaan otteluita, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava STT:lle.

Hän muistuttaa, että kilpailuihin kokoontuu ihmisiä eri puolilta Eurooppaa, ehkä maailmaakin.

"Kun elämme pandemia-aikaa, sellainen tilaisuus lisää riskiä tartunnoille. Se on ihan selvä asia. Se on ihan fakta", Jalava sanoo.

Hallitus on tiettävästi pohtinut junaliikenteen avaamista Venäjälle jalkapallon EM-kisojen ajaksi. MTV:n uutiset kertoi viikonloppuna asiasta omiin tietoihinsa pohjautuen.

Hallituslähteestä kerrotaan STT:lle, että päätös avata junaliikenne edellyttäisi kuitenkin sitä, että THL pitäisi junalla matkustamista terveysturvallisuuden näkökulmasta järkevänä vaihtoehtona verrattuna muihin liikkumismuotoihin.

Taustalla on ollut ajatus, että jalkapallofanit lähtevät koronasta huolimatta sankoin joukoin seuraamaan Suomen miesten joukkueen ensimmäisiä EM-kisoja.

Junaliikenteen avaaminen edellyttää, että Vainikkalan raja-asema on avattuna henkilöliikenteelle, ja tästä pitäisi tehdä valtioneuvoston istunnossa päätös. Asiasta täytyisi sopia lisäksi Venäjän kanssa.

Ulkoministeriön yleinen matkustussuositus on edelleen, että tarpeetonta matkustamista tulee välttää. Suomalaisilla on kuitenkin yhä oikeus poistua maasta ja palata takaisin, joten Pietarin kisaturisteille ei ole laillista estettä lähteä matkalleen.