Unicef: Rikkailla mailla on varaa lahjoittaa yli 150 miljoonaa koronarokotetta niitä tarvitseville maille – rokotevaje johtuu osin Intian vaikeasta koronatilanteesta

Lahjoittamalla 20 prosenttia kesäkuukausien rokotemääristä Maailman terveysjärjestö WHO:n Covax-ohjelmaan voisi auttaa rokotteiden maailmanlaajuista tasapuolista saatavuutta. LEHTIKUVA / AFP

Rikkailla G7-teollisuusmailla sekä Euroopan unionin mailla on varaa lahjoittaa yli 150 miljoonaa koronarokotetta niitä tarvitseville maille, sanoo YK:n lastenjärjestö Unicef.

Unicefin mukaan tästä lahjoitusmäärästä huolimatta rikkaat maat voisivat saavuttaa omat tavoitteensa asettamissaan aikarajoissa.

Lahjoittamalla 20 prosenttia kesäkuukausien rokotemääristä Maailman terveysjärjestö WHO:n Covax-ohjelmaan rikkaat maat voisivat auttaa rokotteiden maailmanlaajuista tasapuolista saatavuutta, selviää brittitutkimuksesta.

Covax-ohjelman kautta rikkaat maat voivat tukea köyhempiä maita rokotteiden hankkimisessa.

Britannian on määrä isännöidä G7-maiden kokousta kesäkuussa. G7-maihin kuuluvat Britannian lisäksi Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani ja Yhdysvallat.

Unicefin mukaan G7-kokouksen ajankohtaan eli kesäkuuhun mennessä Covax-ohjelmasta puuttuu 190 miljoonaa rokoteannosta verrattuna siihen, mitä ohjelman kautta oli alun perin suunniteltu jaettavan.

Muiden tarvike- ja rahoituspuutteiden lisäksi rokotevaje johtuu osin Intian vaikeasta koronatilanteesta. Intian oli tarkoitus valmistaa valtaosa Covax-ohjelmaan menevistä rokotteista, mutta nyt maa pistää valmistamansa rokotteet omiin kansalaisiinsa.

Unicef vaatii nopeaa toimintaa, ja sen mukaan ylimääräisten rokoteannosten jakaminen välittömästi on nyt välttämätöntä.

Noin 44 prosenttia maailman 1,4 miljardista koronarokoteannoksesta on annettu korkean tulotason maissa, joiden osuus on 16 prosenttia maailman väestöstä. Vain 0,3 prosenttia on annettu 29 pienituloisessa maassa, joissa asuu yhdeksän prosenttia maailman väestöstä.