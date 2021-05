WHO: Pandemiaan liittyvien kuolemien todellinen määrä voi olla jopa kolme kertaa virallisia koronalukuja suurempi

WHO:n tuoreen raportin perusteella maailmalla on kuitenkin ollut pandemian seurauksena ainakin kaksi tai kolme kertaa enemmän kuolemia kuin viralliset luvut antavat ymmärtää. LEHTIKUVA / AFP / PRAKASH SINGH

Maailmassa on voinut olla pandemian vuoksi jopa kolme kertaa enemmän kuolemia kuin viralliset tiedot koronaan liittyvistä kuolemista kertovat, Maailman terveysjärjestö WHO sanoo.

Koronakuolemia on kirjattu maailmanlaajuisesti yli 3,4 miljoonaa sen jälkeen, kun virus havaittiin ensimmäistä kertaa Kiinassa vuoden 2019 lopulla.

WHO:n edustajan Samira Asman mukaan maailmalla on kuitenkin ollut pandemian seurauksena ainakin kaksi tai kolme kertaa enemmän kuolemia kuin viralliset luvut antavat ymmärtää. Osa näistä kuolemista on suoraan virukseen liittyviä ja osa taas seurausta siitä, etteivät ihmiset ole saaneet tarvitsemaansa hoitoa muihin sairauksiin.

Järjestön tuoreessa raportissa kerrotaan, että viime vuonna koronavirukseen suoraan tai epäsuorasti yhdistettyjä kuolemia oli ainakin kolme miljoonaa. Vuoden lopussa oli kuitenkin kirjattu vain 1,8 miljoonaa koronakuolemaa.

Epäjohdonmukaisuuksien taustalla on monia syitä. Ne voivat johtua muun muassa koronakuolemien raportoinnin viiveistä tai siitä, että pandemian alkuvaiheessa monet kuolivat koronan vuoksi ilman, että heitä oli testattu ja virustartuntaa diagnosoitu.

"Tämä on johtanut siihen, että monet virallisista covid-19-tilastoista on laskettu alakanttiin", WHO:n data-analyytikko William Msemburi kertoi toimittajille.

Asman mukaan WHO tekee maailman maiden kanssa yhteistyötä ymmärtääkseen pandemian todelliset inhimilliset kustannukset, jotta seuraavaan kriisiin osattaisiin valmistautua paremmin.

Venäjällä pormestari Sergei Sobjanin hämmästelee moskovalaisten haluttomuutta ottaa koronarokote. Moskova aloitti ensimmäisenä pääkaupunkina maailmassa rokotukset jo yli vuosi sitten, mutta vain 1,3 miljoonaa moskovalaista 12 miljoonan asukkaan kaupungissa on ottanut ilmaisen rokotteen.

Sobjaninin mukaan rokotettujen osuus on Moskovassa alhaisempi kuin missään muussa Euroopan kaupungissa.

"Ihmiset sairastuvat ja kuolevat edelleen, mutta he eivät halua ottaa rokotusta", Sobjanin valitteli videoviestissään.

Pääkaupungin tilanne heijastaa tunnelmia koko Venäjällä. Levada-keskuksen tuoreen mielipidekyselyn mukaan 62 prosenttia venäläisistä ei halua ottaa maassa kehitettyä Sputnik V -rokotetta, jota presidentti Vladimir Putin on kehunut "maailman parhaaksi".

Samaisessa kyselyssä 56 prosenttia vastanneista kertoi, etteivät he ylipäänsä pelkää saavansa koronatartuntaa.

Venäjä on yksi maista, joita koronapandemia on koetellut pahiten. Virallisten tilastojen mukaan Venäjällä on kuollut koronaan 117 000 ihmistä, mutta todellisen luvun arvioidaan olevan paljon korkeampi. Pandemian jatkumisesta huolimatta monia koronarajoituksia on Venäjällä jo purettu.