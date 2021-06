Viron pääministeri Kaja Kallas: Suomen matkustusrajoitukset eivät ole vaikuttaneet Suomen ja Viron suhteisiin – työmatkalaisten liikenteen avaamista toivotaan

Kallaksen mukaan nykyinen tilanne, jossa osa Suomessa työskentelevistä virolaisista on käytännössä joutunut elämään erossa perheistään, on humanitaarinen kysymys.

Kaja Kallas korostaa, että ihmisten vapaa liikkuvuus maiden välillä kuuluu EU-kansalaisten perusoikeuksiin. LEHTIKUVA/AFP

Viron pääministeri Kaja Kallas toivoo, että Suomi avaisi rajaliikenteen virolaisille työmatkalaisille mahdollisimman nopeasti. Hän perustelee STT:lle toivomustaan sillä, että Viron koronatilanne on parantunut niin paljon, ettei perusteita matkustusrajoituksille enää ole.

Kallas vetosi aamun Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla julkaistussa avoimessa kirjeessään pääministeri Sanna Mariniin (sd.), jotta meriliikenteen matkustusrajoituksia Suomen ja Viron välillä avattaisiin.

Marin vastasi Kallakselle, että tautitilanteen helpottaessa molemmissa maissa voidaan sisärajaliikenteen rajoituksia purkaa asteittain. Marinin mukaan sisäministeriö valmistelee ensi viikoksi hallituksen neuvoteltavaksi esityksen, miten työmatkustusta laivoilla ja maarajojen kautta voisi avata terveysturvallisesti.

Hallituslähde kertoi STT:lle, että sisäministeriön esitys on jo pitkälle valmisteltu ja päätös maa- ja merirajojen avaamisesta työmatkaliikenteelle on määrä tehdä ensi torstaina valtioneuvoston istunnossa. Rajat avautuvat todennäköisesti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, koska viranomaisille täytyy antaa jonkin verran aikaa varautua kasvaviin matkustajamääriin.

Kallas ei suoraan vastaa kysymykseen siitä, onko hän tyytyväinen Marinin vastaukseen. Erilaisista päivämääristä on hänen mukaansa puhuttu ennenkin.

"En ole varma, että mitään tapahtuu", ennen kuin se tapahtuu, Kallas sanoo.

Kallaksen mukaan nykyinen tilanne, jossa osa Suomessa työskentelevistä virolaisista on käytännössä joutunut elämään erossa perheistään, on humanitaarinen kysymys. Hän korostaa, että ihmisten vapaa liikkuvuus maiden välillä kuuluu EU-kansalaisten perusoikeuksiin ja että asia pitää ratkaista pian.

Kallas arvioi, ettei Suomen ja Viron välinen kiista rajaliikenteen avaamisesta ole vaikuttanut maiden välisiin suhteisiin. Hän kuitenkin näkee tilanteessa riskejä.

"En halua nähdä niiden toteutuvan. Suomi ja Viro ovat hyviä ystäviä ja kauppakumppaneita."

Myös Euroopan komissio analysoi Suomen viimeisimpiä toimia ja pohtii seuraavia askelia, kommentoi tiedottaja Adalbert Jahnz komission kantaa Kallaksen vetoomukseen.

Jahnzin mukaan komissio odottaa, että kaikki jäsenmaat asteittain luopuvat rajoituksista erityisesti silloin, kun kyse on EU:n koronatodistuksen haltijoista.

"Olemme jatkuvasti korostaneet sitä, että vapaan liikkuvuuden rajoitusten tulisi olla suhteellisia ja syrjimättömiä", Jahnz sanoo.

Marinin mukaan lentoliikenne työmatkoilla avattiin ensimmäisenä, koska siinä matkustajamäärät ovat rajattuja ja se siten tarjosi mahdollisuuden kokeilla testaustoiminnan laajentamista vastaamaan kasvavia matkustajamääriä.

"Koronapandemia on rajoittanut rajojen yli liikkumista Suomen ja kaikkien rajanaapureidemme välillä", Marin kirjoittaa vastauksessaan.

Ensi viikolla päätettäneen lisäksi, että täyden rokotesarjan suojan saaneet ihmiset pääsevät Suomeen.

Myös kiinteistöomistajien asemaan on tulossa täsmennyksiä siten, että Suomessa mökin omistavat ja heidän perheenjäsenensä voisivat matkustaa.

Viime kesänä muodostui käytännöksi se, että valtioneuvosto tarkastelee sisärajavalvonnan asetuksia kahden viikon välein. Sisärajavalvonnasta luovutaan, eli turistitkin pääsevät Suomeen viimeistään sitten, kun sosiaali- ja terveysministeriön pitkään valmistelema hallituksen lakiesitys terveysturvallisesta maahantulosta saadaan eduskunnasta ulos.

Suomi tiukensi tammikuun lopulla sisärajavalvontaa siten, että vain välttämätön työmatkaliikenne Schengen-alueelta on ollut sallittua. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi tavaralogistiikan henkilöstöä sekä terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstöä, mutta ei esimerkiksi rakennustyöntekijöitä, mikä on vaikuttanut moniin Virossa asuviin ja Suomessa työskenteleviin virolaisiin.

Viime viikolla hallitus päätti avata lentoliikenteen työhön liittyville matkoille EU- tai Schengen-maiden välillä.

Kallas korosti kirjoituksessaan, että sekä hän että Marin ovat onnekkaita, ettei heidän tarvitse valita työn tai perheen väliltä.

"Tammikuun lopulla oli kuitenkin tuhansien virolaisten, joiden perheet ovat Virossa ja työpaikka Suomessa, pakko tehdä tällainen valinta", Kallas kirjoittaa.

Kallas vetoaa myös Euroopassa sovittuihin yhteisiin pelisääntöihin, joiden mukaan rajoitusten on oltava oikealla tavalla suhteutettuja.

"Se, että Suomessa työskentelevät virolaiset eivät voi ilman työpaikan menettämisen uhkaa matkustaa maasta toiseen, ei ole kohtuullista, ja on lisäksi ristiriidassa EU-sääntöjen kanssa."

Kesäkuun alussa pääministeri Kallas kutsui Suomen suurlähettilään Timo Kantolan puhutteluun "kohtuuttomista" rajoituksista. Myös Viron ulkoministeri Eva-Maria Liimets on käynyt tällä viikolla kirjeenvaihtoa useiden EU-komissaarien kanssa kohtuuttomina pitämiensä matkustusrajoitusten vuoksi.