Koronalta suojaamaan tarkoitettua ternimaitosumutetta saa nyt myös Viron lautoilta

Johannes Tervo, Dea Ivanov

Virolainen nenäsumute on valmistettu lehmien ternimaidosta.

Viron koronatilanne oli erityisen vaikea viime keväänä, ja maa asetettiin tiukkaan koronasulkuun maaliskuussa.

Sittemmin koronaluvut ovat lähteneet laskuun. Kun maaliskuussa maassa todettiin päivässä jopa lähes parituhatta tartuntaa, tänään maanantaina uusia tapauksia oli ainoastaan 28.

Ilmaantuvuus 14 vuorokauden aikana Virossa on 74,6 per 100 000 asukasta, ja positiivisten tulosten osuus testien kokonaismäärästä on 1,9 prosenttia, ilmoitti Viron terveysvirasto (Terviseamet) tänään.

Taistelussa koronavirusta vastaan Virossa on kehitetty ja tuotu markkinoille myös erityinen ternimaitopohjainen nenäsumute, Bioblock-suihke.

Maaseudun Tulevaisuus on uutisoinut sumutteesta aiemmin maalis- ja huhtikuussa.

Bioblock kertoo tuotteen pohjana olevan niin sanottujen hyperimmunisoitujen lehmien ternimaito. Lehmät on altistettu koronaviruksen piikkiproteiinille.

Bioblockin mukaan tuote antaisi jopa neljätuntisen suojan koronavirukselta. Tuotetta suihkautetaan limakalvoille.

Kliiniset tutkimukset sumutteesta ovat kuitenkin kesken. Kyseessä ei siis ole rokote tai lääke koronavirusta vastaan.

”Tutkimukset ovat viivästyneet tautitilanteen parannuttua. Tulokset valmistunevat elo-syyskuussa”, kertoo nenäsuihkeen kehittäjä, Tarton yliopiston professori ja Icosagen-yrityksen toimitusjohtaja Mart Ustav.

Virolaisilla luottoa suihkeeseen näyttää silti löytyvän. Tuote on ollut markkinoilla toukokuun alusta.

”Tuote on osoittautunut suosituksi kaikkialla Virossa. Ensimmäisen kuukauden aikana on myyty yli 150 000 suihkepulloa”, kommentoi sumutetta myyvän Benu-apteekkiketjun franchising-päällikkö Rainer Kaseväli.

Suomessa tuotetta ei ole myynnissä. Kuitenkin esimerkiksi laivayhtiö Tallink on tuonut sumutteen valikoimiinsa.

”Tallink on tuonut tuotteen omaan verkkokauppaansa ja Viron lipun alla oleville laivoilleen kesäkuun alussa. Laivoilta myös suomalaisilla on mahdollisuus ostaa suihketta”, kertoo Tallinkin viestintäjohtaja Marika Nöjd. Suoraan verkkokaupasta tuotetta ei voi tilata Suomeen.

