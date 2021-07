Intia ohitti kolmantena maana 400 000 todetun koronakuoleman rajan

Moni asiantuntija on arvioinut, että Intian todellinen pandemian kuolonuhrien määrä on ylittänyt jo miljoonan.

Rokotustahti Intiassa on hiipunut siitä huolimatta, että kesäkuussa maan hallitus julisti koronarokotteet ilmaisiksi kaikille aikuisille. LEHTIKUVA/AFP

Intiasta on tullut kolmas maa, jossa on todettu yli 400 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Surullinen rajapyykki ohitettiin virallisten tietojen mukaan Intiassa perjantaina.

Aiemmin yli 400 000 koronakuolemaa on kirjattu Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Moni asiantuntija on arvioinut, että Intian todellinen pandemian kuolonuhrien määrä on ylittänyt jo miljoonan.

Huolta jättimäisen väestön Intiassa aiheuttaa myös se, että maan rokotustoiminta on hidastunut. Rokotustahti on hiipunut siitä huolimatta, että kesäkuussa Intian hallitus julisti koronarokotteet ilmaisiksi kaikille aikuisille.

Hallituksen tavoitteena on rokottaa kaikki Intian 1,1 miljardia aikuista tänä vuonna. Vain noin viisi prosenttia maan aikuisista on toistaiseksi saanut rokotteen kaksi annosta.

Intian pääministeri Narendra Modi ehti julistaa tammikuussa koronaviruksen voitetuksi. Sen jälkeen tilanne on heikentynyt muun muassa siksi, että herkästi tarttuva koronaviruksen deltamuunnos löydettiin ja se alkoi levitä Intiasta.

Koronarokotteen yhdysvaltalainen valmistaja Johnson & Johnson ilmoitti perjantaina, että sen rokote on tehokas myös viruksen deltamuunnosta vastaan. Johnson & Johnsonin rokote annetaan yhtenä annoksena, ilman myöhempää tehostetta.

Yhtiö ilmoitti nyt, että sen rokotteen tuoma immuunivaste kestää vähintään kahdeksan kuukautta.

Koronan deltavariantti on levinnyt muutamassa kuukaudessa ympäri maailmaa, myös Suomeen.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n raportissa arvioitiin, että deltamuunnos saattaa aiheuttaa 90 prosenttia uusista koronatapauksista EU:ssa elokuun loppuun mennessä.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on löytänyt mahdollisen yhteyden Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja veritulppien välillä. Lääkeviraston mukaan kyse on hyvin harvinaisesta sivuvaikutuksesta, josta on syytä mainita varoituksella rokotteen tiedoissa.