Bensan ja dieselin hinnat kohosivat reippaasti, kun talous elpyi koronasta ja öljy kallistui – St1-ketjun pomo uskoo kehityksen tasaantuvan kesän aikana

Roni Rekomaa

Hintaseurantasivusto Polttoaine.netin mukaan 95E-bensiinin keskihinta oli perjantaina 1,67 euroa ja dieselin 1,50 euroa litralta.

Polttoaineiden hinnat ovat alkuvuoden aikana kivunneet selvästi ylöspäin, minkä moni suomalainen autoilija on varmasti huomannut huoltoasemalla käydessään.

Vielä joulukuussa 95E-bensiinin keskihinta Suomessa oli 1,43 euroa litralta, mutta kesäkuussa keskihinta oli jo kohonnut 1,64 euroon. Dieselin keskihinta nousi samassa ajassa 1,30 eurosta 1,49 euroon, ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista tiedoista.

Energiayhtiö St1:n toimitusjohtajan Mika Wiljasen mukaan raakaöljyn hinnan kohoaminen maailmanmarkkinoilla on tärkein syy polttoaineiden kuluttajahintojen nousuun. Öljyn kysyntä on jälleen lisääntynyt, kun maailmantalous on elpynyt koronapandemiasta.

"Kun koronarajoitteita puretaan ympäri maailmaa, kysyntä alkaa pikkuhiljaa palautumaan", Wiljanen sanoo STT:lle.

Brent-viitelaadun raakaöljystä maksettiin perjantaina noin 76 dollaria barrelilta, eli öljyn hinta on nyt korkeimmillaan lähes kolmeen vuoteen. Öljy on kallistunut melkein yhtäjaksoisesti viime syksystä lähtien, jolloin Brent-laadun barrelihinta pyöri 40 dollarin paikkeilla.

Öljynviejämaiden järjestö Opec ja sen liittolaiset eivät päässeet perjantaina sopuun raakaöljyn tuotannon lisäämisestä, mikä saattaa osaltaan aiheuttaa nousupainetta öljyn hintaan.

Koronakriisin alussa öljynviejämaat sopivat merkittävistä tuotantorajoituksista, kun pandemia oli romahduttanut öljyn kysynnän eri puolilla maailmaa. Leikatusta tuotannosta osa on jo palautettu, ja nyt öljymaat suunnittelevat purkavansa rajoituksia edelleen asteittain. Neuvottelut jatkuvat maanantaina.

St1:n Wiljasen mukaan kaavaillut öljyntuotannon lisäykset ovat vielä melko maltillisia. Hänen arvionsa mukaan tuotannon lisäykset tarkoittaisivat, että raakaöljyn hinta pysyisi suurin piirtein nykyisellä tasolla, ellei tapahdu jotain yllättävää, kuten luonnonkatastrofia tai ihmisen aiheuttamaa katastrofia.

"Uskoisin, että kesä tullaan kuitenkin menemään tästä eteenpäin varsin maltillisilla muutoksilla", Wiljanen sanoo.

Hän ennakoi öljyn hinnan liikkuvan kesän aikana 70–80 dollarin välillä eli suunnilleen tämänhetkisellä tasolla. Jos Wiljasen arvio osoittautuu oikeaksi, voisi bensan ja dieselin kuluttajahintojen nousu Suomessa olla vähitellen tasaantumassa.