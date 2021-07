Suezin kanavan maaliskuussa tukkinut konttialus Ever Given nosti ankkurinsa

400-metrinen konttialus oli usean kuukauden ajan Egyptin viranomaisten hallussa näiden vaatiessa korvauksia aluksen omistavalta japanilaisyhtiöltä. LEHTIKUVA/AFP

Suezin kanavan maaliskuussa tukkinut jättimäinen konttialus Ever Given on nostanut ankkurinsa ja on lähdössä matkaan Suezilta.

400-metrinen konttialus oli usean kuukauden ajan Egyptin viranomaisten hallussa näiden vaatiessa korvauksia aluksen omistavalta japanilaisyhtiöltä. Korvauksia vaadittiin muun muassa kanavatulojen menetyksestä ja aluksen irrottamisen aiheuttamista kuluista.

Viikonloppuna viranomaiset kertoivat päässeensä sopuun korvauksista, mikä merkitsi Ever Givenin pääsevän vihdoin matkaan.

Ever Given juuttui maaliskuussa vinottain kiinni Suezin kanavan eteläpäässä ja tukki maailman meriliikenteelle tärkeän kanavan kuuden päivän ajaksi.