Haitin salamurhatun presidentin väitetyt surmaajat on otettu kiinni – poliisin mukaan neljä sai surmansa ja kaksi on otettu kiinni

Kolme panttivangiksi joutunutta poliisia on vapautettu.

Haitin keskiviikkona salamurhatun presidentin Jovenel Moisen väitetyt surmaajat on otettu kiinni. Kuvassa haitilaisia poliiseja seisomassa presidentin virka-asunnon ulkopuolella. LEHTIKUVA/AFP

Haitin keskiviikkona salamurhatun presidentin Jovenel Moisen oletetut surmaajat on saatu kiinni, kertoo apulaisviestintäministeri alle vuorokausi veriteon jälkeen.

Frantz Exantus kertoi asiasta Twitterissä ja tarkensi kansallisen poliisin ottaneen väitetyt salamurhaajat kiinni lähellä maan pääkaupunkia sijaitsevassa Pelerinissä paikallista aikaa loppuiltapäivästä keskiviikkona.

Poliisin edustaja puolestaan kertoi, että poliisilla on ollut surman jälkeen operaatio maan pääkaupungissa Port-au-Princessä.

Asiaa televisiossa avanneen kansallisen poliisin pääjohtajan Leon Charlesin mukaan neljä "palkkasoturia" on saanut surmansa, kun taas kaksi on otettu kiinni. Lisäksi kolme panttivangiksi joutunutta poliisia on vapautettu.

Brittilehti Guardianin mukaan poliisipäällikkö kertoi poliisien joutuneen taisteluun ryhmän kanssa.

Charlesin mukaan poliisi oli jahdannut salamurhaajia välittömästi Moiseen ja hänen vaimoonsa kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen.

Maan virkaatekevän pääministerin Claude Josephin mukaan aseistettu joukkio surmasi Moisen tämän kotona paikallista aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Hyökkääjät olivat Josephin mukaan "ulkomaalaisia, jotka puhuivat englantia ja espanjaa".

Josephin mukaan Moisen vaimo haavoittui hyökkäyksessä ja on sairaalassa. Joseph kertoi samalla olevansa nyt Haitin johdossa. Uutistoimisto AFP:n mukaan surmatun presidentin vaimoa hoidettiin alkujaan paikallisessa sairaalassa, mutta hänet on sittemmin evakuoitu ambulanssilennolla Miamissa sijaitsevaan sairaalaan.

Joseph on kertonut sittemmin, ettei presidentin vaimon henki ole enää vaarassa ja tarkentanut vielä myöhemmin tämän tilan olevan vakaa.

Guardian kertoo presidenttiparin hyökkäyksen kohteeksi joutuneen kodin olevan Pelerinissä, joka on vauras asuinalue Port-au-Princen laitamilla sijaitsevilla kukkuloilla. Pelerin on tunnettu turvallisena asuinalueena ja Moisen kriitikot ovat olleet sitä mieltä, että presidentti on ollut vastahakoinen edes poistumaan alueelta.

Guardianin mukaan Haitin johtovastuun ottanut Joseph julisti keskiviikkona maahan hätätilan ja kehotti tyyneyteen.

"Tilanne on hallinnassa", hän sanoi lehden mukaan.

Aiemmin Haitin Washingtonin suurlähettiläs Bocchit Edmond oli kertonut toimittajille surmaajien olleen "ammattimaisia" palkkasotureita. Hänen mukaansa he olivat esittäytyneet Yhdysvaltain huumepoliisi DEA:n agentteina. Hän arvioi tuolloin heidän mahdollisesti poistuneen jo maasta.

Edmond kertoi heillä olevan videokuvaa, jolla kyseisten palkkasotureiden uskotaan esiintyvän.

"Tämä oli tarkoin suunniteltu kommandoisku", hän kertoi Guardianille.

"He esittäytyivät DEA-agentteina ja kertoivat ihmisille tulleensa paikalle osana DEA:n operaatiota."

Brittilehden mukaan sosiaalisessa mediassa kiertäneissä videoissa yhden miehen voi kuulla kertovan megafoniin englanniksi yhdysvaltalaisella aksentilla, että kyseessä on DEA:n operaatio.

Moise oli kuollessaan 53-vuotias. Hän toimi Haitin presidenttinä vuodesta 2017.

Moisen presidenttikauteen liittyi kiistaa muun muassa siitä, milloin hänen kautensa päättyy. Moisen vastustajat pitivät hänen mandaattiaan laittomana.

Presidenttikautensa aikana Moise ehti käydä läpi seitsemän pääministeriä. Myös Claude Josephin oli määrä luovuttaa pesti seuraajalleen vain kolmen kuukauden jälkeen.

Köyhä Haiti on kärsinyt myös luonnonkatastrofeista ja rauhattomuuksista. Viime aikoina kidnappaukset lunnaita vastaan ovat lisääntyneet, kun aseistettujen jengien vaikutusvalta maassa on kasvanut.

Vastustajat olivat kritisoineet presidenttiä toimettomuudesta useiden kriisien äärellä.