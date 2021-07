Yhdysvaltain tautikeskuksen karu arvio: Koronan deltamuunnos on tarttuvampi kuin flunssa

CDC:n sisäisen raportin mukaan delta on tarttuvampi kuin monet muut virukset. LEHTIKUVA/AFP

Koronaviruksen deltamuunnos on tarttuvampi ja murtaa todennäköisemmin rokotteiden tarjoaman suojan kuin viruksen aiemmat muunnokset, arvioi Yhdysvaltain tautikeskus CDC Washington Postin mukaan.

Virusmuunnos voi myös aiheuttaa enemmän vakavaa koronatautia kuin aiemmat muunnokset.

Medioiden haltuun saama CDC:n sisäinen raportti kertoo, että deltamuunnos on yhtä tarttuva kuin vesirokko. Raportin mukaan delta on tarttuvampi kuin virukset, jotka aiheuttavat muun muassa sarsia, isorokkoa sekä kausi-influenssaa ja flunssaa, lisää New York Times.