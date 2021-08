Kiinassa raportoitiin eniten koronatartuntoja puoleen vuoteen

Heinäkuun puolivälin jälkeen uusia tartuntoja on kirjattu jo liki 500.

Ihmiset jonottivat koronatestiin Wuhanissa, jossa testataan kaikki asukkaat. LEHTIKUVA/AFP

Kiinassa raportoitiin keskiviikkona 71 kotoperäistä koronavirustartuntaa, mikä on korkein lukema sitten tammikuun. Heinäkuun puolivälin jälkeen uusia tartuntoja on kirjattu jo liki 500.

Nykyisen tartuntaryppään katsotaan saaneen alkunsa Nanjingista, kun kaupungin lentokentän siivoojien keskuudesta löytyi tartuntoja. Erittäin herkästi tarttuva deltavariantti on sen jälkeen levinnyt ympäri maata.

Myös Wuhanista, mistä pandemian katsotaan lähteneen liikkeelle toissa vuonna, löytyi kuluvalla viikolla ensimmäistä kertaa tartuntoja. Kaupungin viranomaiset ilmoittivat pian tartuntojen löytymisen jälkeen aikovansa testata kaikki kaupungin 11 miljoonaa asukasta.

Nanjingissa kaikki kaupungin yli yhdeksän miljoonaa asukasta on testattu jo kolmesti. Kaikki elokuvateatterit ja kuntosalit on suljettu ja kokonaisia asuinalueita on eristetty täysin.

Kiina sai jo kertaalleen koronaviruksen täysin kuriin rajuilla eristys- ja testaustoimillaan, ja maan talous lähti elpymään nopeasti.