Tuhansia evakuoitu Kreikan maastopalojen tieltä – ainakin kaksi ihmistä saanut surmansa

Paloja on sammuttamassa liki 1 500 palomiestä ja 15 ilma-alusta

Kreikan paloihin ei ole näkyvissä helpotusta, sillä lämpötilan on ennustettu pysyvän tänäänkin korkealla ja tuulen navakkana. LEHTIKUVA / AFP

Kreikassa tuhansittain turisteja ja paikallisia asukkaita on evakuoitu raivoavien maastopalojen tieltä. Ainakin kaksi ihmistä on tähän mennessä saanut surmansa vajaat kaksi viikkoa kestäneissä paloissa, joita sammuttamassa on liki 1 500 palomiestä ja 15 ilma-alusta.

Paloihin ei ole luvassa helpotusta, sillä lämpötilojen odotettiin tänäänkin kipuavan paikoin 38 asteeseen ja tuulen olevan navakkaa.

Paloja roihuaa ainakin Attikan niemimaalla, missä sijaitsee muun muassa maan pääkaupunki Ateena, maan toiseksi suurimmalla saarella Eviassa Ateenan itäpuolella ja Peloponnesoksen alueella maan lounaisosassa.