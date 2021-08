Turkin tulvien kuolonuhrien määrä kasvanut liki 40:een

Turkissa äkillisten tulvien vaatimien vahvistettujen kuolonuhrien määrä maan pohjoisosassa Mustanmeren rannikolla on kasvanut jo 38:aan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vieraili perjantaina Pohjois-Turkin tulva-alueella. Kuva on presidentin viestintäyksikön välittämä. LEHTIKUVA / AFP

Turkin katastrofivirasto AFAD:n mukaan kuolonuhreista 32 on Kastamonun maakunnasta ja loput kuusi naapurimaakunta Sinopista.

Kyse on jo toisesta luonnonkatastrofista Turkissa lyhyen ajan sisään, sillä maa oli vasta äsken saanut kuriin sen eteläosissa raivonneet maastopalot, joissa surmansa sai ainakin kahdeksan ihmistä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vieraili perjantaina Pohjois-Turkin tulva-alueella, jossa hän muun muassa johti rukoushetkeä tulvan uhrien muistoksi. Samalla presidentti lupasi valtion antavan taloudellista tukea tulva-alueelle.

"Me teemme valtiona kaiken minkä pystymme, niin pian kuin pystymme, ja nousemme tuhkasta", Erdogan lupasi väkijoukolle Kastamonun kaupungissa.

Mustanmeren rannikolla on nähty suuttumusta hallitusta kohtaan riittämättömäksi koetusta viestinnästä.

"He kehottivat meitä siirtämään autojamme, mutta eivät pelastamaan itseämme tai lapsiamme. Jos he olisivat tehneet niin, olisin ottanut heidät ja lähtenyt viidessä minuutissa. He eivät edes kertoneet meille joen tulvivan", seudulla asuva Arzu Yucel sanoi uutistoimisto DHA:lle.

Televisiossa ja sosiaalisessa mediassa on näytetty kuvia tulvaveden hajottamista silloista sekä helikoptereista, jotka pelastavat ihmisiä tulvan saartamien talojen katoilta.

Pelastusviranomaiset joutuivat evakuoimaan tulvan tieltä muun muassa 45 potilaan sairaalan Sinopin rannikkokaupungin lähettyvillä.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että ilmastonmuutos aiheuttaa jatkossa enemmän voimakkaampia sääilmiöitä varsinkin Välimeren alueella, josta on tulossa yksi ilmastonmuutoksen suurista riskialueista.