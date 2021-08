Puolustusministeri Kaikkonen: Suomalaisten ja suomalaisille työskennelleiden afganistanilaisten turvallisuus on "lähihetkien ja lähipäivien ykkösasia"

Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan valtioneuvosto työskentelee taatakseen Afganistanissa olevien suomalaisten ja Suomelle työskennelleiden afganistanilaisten turvallisuuden. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Afganistanissa olevien suomalaisten ja suomalaisille työskennelleiden afganistanilaisten turvallisuus on Suomelle tällä hetkellä "lähihetkien ja lähipäivien ykkösasia".

"Tämän eteen valtioneuvosto tekee parhaillaan töitä", Kaikkonen sanoi puheessaan valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä.

Kaikkosen mukaan Afganistanin turvallisuustilanteen heikkeneminen on ollut länsimaisten joukkojen alueelta poistumisen jälkeen nopeampaa kuin etukäteen osattiin arvioida.

"Valitettavasti tilanne Afganistanissa on luisunut nopeasti epäedulliseen suuntaan, ja käytännössä koko maa on jo talebanien hallussa. Kabulin keskushallinnon neuvotteluasemat ovat heikot ja on vain päivien tai tuntien kysymys, koska valta on kaikilta osin vaihtunut", Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen toivoo, että lopullinen vallanvaihto Afganistanissa on rauhanomainen ja turvallinen myös Kabulissa olevalle kansainväliselle yhteisölle.