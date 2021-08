RT: Taleban julisti perustaneensa valtion, Afganistanin islamilaisen emiraatin

Afganistanin islamilaisen emiraatin perustamisesta ilmoitti Talebanin virallinen tiedottaja Zabihullah Mujahid (vas.) Twitter-viestissä. Kuva on talebanien tiistaisesta tiedotustilaisuudesta. LEHTIKUVA / AFP

Taleban-liike on julistanut perustaneensa Afganistanin islamilaisen emiraatin.

Taleban ilmoitti emiraatin perustamisesta neljä päivää sen jälkeen, kun se oli vallannut pääkaupunki Kabulin länsimaiden tukemalta Afganistanin hallitukselta.

RT:n mukaan Talebanin virallinen tiedottaja Zabihullah Mujahid totesi myös, että Afganistanin islamilainen emiraatti perustettiin 102 vuotta sen jälkeen, kun Britannia luopui maan hallinnasta.

Taleban käytti samaa nimeä, Afganistanin islamilainen emiraatti, jo vuosina 1996–2001. Tuolloin Taleban ei kuitenkaan hallinnut koko Afganistania, eikä sen hallinto ollut minkään kansainvälisen järjestön tunnustama.

Vallan kaapannut Taleban ei toistaiseksi pääse käsiksi maan hallinnon ulkomaisiin rahavarantoihin. Lisäksi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on toistaiseksi kieltäytynyt auttamasta talebaneja. Luottoa kriisiytyneille valtioille tarjoavan IMF:n mukaan Afganistan ei toistaiseksi saa siltä apua, koska talebanhallinnon tunnustamisesta ei ole vielä kansainvälistä konsensusta.

Afganistanin keskuspankilla on noin 9 miljardin dollarin käteisreservit, josta valtaosa on ulkomaisilla tileillä talebanien ulottumattomissa. Yhdysvaltain keskuspankilla on hallussaan 7 miljardin summa Afganistanin rahaa, josta noin 1,2 miljardia kultana.

"Mitään keskuspankin rahavarannoista joita Afganistanilla on Yhdysvalloissa ei tulla avaamaan Talebanin käyttöön", kertoi yhdysvaltalainen viranomaislähde AFP:lle.

Yhdysvaltain hallinto kertoi jo tiistaina jäädyttäneensä Afganistanin rahavarat Yhdysvalloissa, kertoi muun muassa Washington Post.

Afganistanista on kantautunut tietoja, joiden mukaan talebanit ovat kuulustelleet maan keskuspankin työntekijöitä yrittäessään selvittää, missä rahavarannot ovat.

"Jos nämä tiedot pitävät paikkansa, on selvää että (talebanien) on kiireellisesti hankittava riveihinsä taloustieteilijä", totesi Twitterissä maasta paennut Afganistanin keskuspankin johtaja Ajmal Ahmady, joka korosti pankin rahavarantojen olevan täysin turvassa talebaneilta.

IMF:n sisarjärjestöllä Maailmanpankilla oli Afganistanissa käynnissä yli 20 kehityshanketta, joiden jatko on epäselvä järjestön evakuoidessa henkilökuntaansa maasta. Maailmanpankki oli tukenut Afganistania yli 5 miljardilla dollarilla vuodesta 2002 lähtien.

Myös rahansiirtopalvelu Western Union ilmoitti keskiviikkona katkaisevansa rahaliikenteensä Afganistaniin, mikä vie paikallisilta tärkeän käteisen lähteen.