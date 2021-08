Suomeen saapui tänä aamuna 102 Afganistanista evakuoitua – joukossa pieniä lapsia

Antti Aimo-Koivisto

Nuorimmat Afganistanista saapuneet ovat pieniä lapsia, kertoi Ohisalo tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Suomeen on saapunut tänä aamuna 102 ihmistä, jotka on evakuoitu Afganistanista, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Mukana on sekä Suomen kansalaisia että valtioneuvoston päätöksen mukaisia Afganistanista Suomeen otettavia ihmisiä perheenjäsenineen.

Suomi on luvannut turvaa 170 ihmiselle, jotka ovat olleet Suomen Kabulin-suurlähetystön, EU-edustuston tai sotilasliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään. Noin puolet listalla olleista on saatu tuotua Suomeen.

Evakuointilistalla oleville myönnetään valtioneuvoston päätöksellä oleskelulupa humanitaarisella perusteella, eli heitä ei siis käsitellä turvapaikanhakijoina.

"Lentokentältä nämä ihmiset siirretään vastaanottokeskuksiin, joista matka jatkuu mahdollisimman nopeasti kuntiin. Nämä henkilöt eivät mene turvapaikkaprosessiin, vaan maahan tulijoille myönnetään ulkomaalaislain mukaiset oleskeluluvat neljäksi vuodeksi", Ohisalo kertoo.

Vastaanottokeskusten sijainneista ei kerrota tarkempia tietoja.

Tulijoiden vastaanottamisesta vastaa Maahanmuuttovirasto (Migri). Migrillä on valmius käsitellä oleskeluluvat kiireellisesti.

Migrin ylijohtaja Jari Kähkönen kertoo, että saapuneiden ikähaarukka on laaja ja perhekokoonpanoja on erilaisia. Nuorimmat saapuneet ovat pieniä lapsia. Kuljetuksiin on varattu varusteita myös heille.

"Ihmisiä vastaanottamassa on ollut sairaanhoidon henkilökuntaa, joka huolehtii terveyteen liittyvistä akuuteista tarpeista ja huolenaiheista. Nämä henkilöt tulevat kriisialueelta, ja haluamme, että heillä on riittävä palvelu myös Suomeen saapuessaan", Kähkönen sanoo.

Vastaanottokeskukset järjestävät majoituksen lisäksi myös muuta tarvittavaa apua Suomeen saapuville.

"Meillä on vastaanottokeskuksissa ympäri vuorokauden henkilökuntaa huolehtimassa niissä asuvista ja heidän tarpeistaan. Henkilökunta on hyvin harjaantunutta toimimaan kriisialueilta tulevien ihmisten kanssa ja pystyy hyvin matalalla kynnyksellä antamaan myös psykososiaalista tukea", ylijohtaja kertoo.

Ministeri Ohisalon mukaan lennolla oli mukana Helsingin pelastuslaitoksen ensihoitotiimi varusteineen.

Evakuoitujen kerrotaan voivan olosuhteisiin nähden hyvin, mutta viime viikkojen kokemukset ovat olleet raskaita.

Ohisalon ja Kähkösen mukaan Migri huolehtii kaikista terveysturvallisuuteen liittyvistä varotoimista ja saapuville tehdään koronavirustestit.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi aamupäivällä, että Suomi on saanut evakuoitua Afganistanista yli 140 ihmistä. Sunnuntain aikana evakuoitujen määrä kasvoi yhteensä 84 hengellä.

Suomi pyrkii evakuoimaan ääriliike Talebanin valtaamasta Afganistanista yhteensä 240 ihmistä. Heistä noin 70 on Suomen kansalaisia tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa.

Suomi lähetti lauantaina Puolustusvoimien henkilöstöstä koostuvan suojausjoukon Kabulin lentokentälle avustamaan evakuoinneista. Suojausjoukon lisäksi evakuointeja hoitaa Afganistanissa viisi ulkoministeriön virkamiestä.