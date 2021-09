Uudessa-Seelannissa ensimmäinen koronakuolema kuuteen kuukauteen, Kuubassa rokotetaan lapsia

LEHTIKUVA/AFP

Kuubassa aiotaan rokottaa 2–18-vuotiaat ennen kuin kouluissa siirrytään luokkaopetukseen lokakuussa.

Koronapandemiasta parhaimmin selviytyneisiin maihin lukeutuvassa Uudessa-Seelannissa on raportoitu ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolema kuuteen kuukauteen. Henkensä menetti Aucklandissa perjantai-iltana 90-vuotias nainen, jota ei perussairauden vuoksi voitu kytkeä hengityskoneeseen.

Uusi-Seelanti on kamppaillut koronavirusta vastaan ​​sen jälkeen, kun ensimmäinen paikallisesti tarttunut tapaus kuuden kuukauden aikana havaittiin elokuussa. Samaan tapaan kuin naapurimaa Australia, myös Uusi-Seelanti on määrännyt voimaan tiukkoja koronasulkuja.

Koronakuolemasta huolimatta Uuden-Seelannin terveysviranomaiset arvioivat, että herkästi leviävä deltavariantti ollaan saamassa hallintaan.

Kuuba aloitti lasten koronarokotukset perjantaina. Saarella aiotaan rokottaa nopeasti 2–18-vuotiaat ennen kuin kouluissa on määrä siirtyä luokkaopetukseen lokakuussa.

Kuubassa useimmat koulut ovat olleet etäopetuksessa viime vuoden maaliskuusta lähtien pandemian takia.

Deltavariantti on iskenyt voimakkaasti myös Kuubaan. Maassa on raportoitu pandemian aikana noin 5 500 koronaan liittyvää kuolemaa, joista puolet tämän vuoden elokuussa. Niin ikään Kuuban kaikista koronatartunnoista kolmannes on todettu nyt elokuussa.